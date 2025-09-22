Programajánló
50 perce
Egyiptomi délután a debreceni Benedek-könyvtárban
Egyiptom turisztikai nevezetességei címmel tart vetített képes előadást Tóth Pál idegenvezető, helytörténet-kutató 2025. szeptember 26-án 15 órától a debreceni Méliusz Benedek Elek Könyvtárban. A házigazdai intézmény és a Rákóczi Szövetség rendezvényén díjtalanul vehetnek részt az érdeklődők a Piac utca 68. szám alatti fiókban.
