44 perce
Programkavalkáddal tér vissza Debrecenbe a Múzeumok Őszi Fesztiválja
A részletekről egy sajtótájékoztató keretében számoltak be a szervezők.
A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Szabó Magdára emlékeznek a debreceni kulturális intézmények október 4-én - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A program részleteiről Puskás István alpolgármester és a résztvevő intézmények képviselői tartottak sajtótájékoztatót a Déri Múzeumban hétfőn.
Puskás István alpolgármester felidézte, hogy a Múzeumok Éjszakája a debreceni kulturális intézmények csapatmunkájának köszönhetően sikeresen zárult, a belváros kiállítóhelyei most pedig egy újabb országos kezdeményezéshez csatlakozva, a Múzeumok Őszi Fesztiválján folytathatják ezt a fajta együttműködést. Emlékeztetett, nemrégiben a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz kapcsolódva a város épített örökségei kerültek központba, most pedig a múzeumok kapui tárulnak ki ismét.
A divat köré szerveződő programoknak Debrecenben sikerült egy nagyon sajátos egyedi fókuszt adni, annak az apropónak köszönhetően is, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiváljának debreceni programjai nagyon közel vannak október 5-éhez, Szabó Magda születésnapjához
– fogalmazott a városvezető. Megjegyezte, az írónő születésnapjáról a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumban a Matula-napokkal, míg a Csokonai Nemzeti Színházban a MagdaFeszttel emlékeznek meg.
Idén is számos program várja az érdeklődőket
Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója kiemelte, hogy a Szabó Magda Emlékházban többek között illatos tárlatvezetéssel várják a látogatókat, amely során Szabó Magda parfümjét idézik meg, a DRK Dóczy Gimnáziuma október 4-én pedig egész napos rendezvénnyel várja az elmúlt 25 év valamennyi volt diákját.
Vizi Katalin, a MODEM ügyvezetője rámutatott, hogy idén már 20. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját szeptember 29. és november 9. között, a debreceni közgyűjtemények pedig közösen választották az október 4-i dátumot, tekintettel a másnapi jeles évfordulóra. Mint, mondta a MODEM-ben ez a hétvége Szipál Márton kiállításának végét is jelenti, de október 4-én egy búcsúzáró tárlatvezetésen lehet részt venni Máthé András fotóművésszel.
Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora arról szólt, hogy október 4-én a Nagytemplomban egy különleges programmal szeretnék megeleveníteni Szabó Magda életét egy irodalmi utazás keretében. Hozzátette, az esten az irodalom, a színház és a zene is kiemelt szerepet kap, Varga Klári, a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház Jászai Mari-díjas színművésze Szabó Magda műveiből tart felolvasást, hogy közelebbről is megismerhessük az írónő életét és munkásságát, de jelen lesz Bacsa Hédi, a Für Elise című előadás szereplője, valamint Tordai Zoltán prímás és zenésztársai is.
Oláh István arról is szólt, hogy a rendezvényen a Látássérültek Egyesületének tagjai is részt vesznek, mivel fontos számukra az érzékenyítés és, hogy azok is hozzáférjenek a kultúrához, akik valamilyen nehézséggel küzdenek.
Sárosi Dániel, a Debrecen Kistemplomi-Ispotályi Református Egyházközség turisztikai referense elmondta, hogy Szabó Magda a Nagytemplom mellett a Kistemplomhoz is kötődött, részt vett az ott zajló istentiszteleteken és közel állt hozzá az egyházi zene.
Kiemelte, a Kistemplomba látogatók szombaton többek között a zenetörténet legkiválóbb zeneszerzőinek feldolgozásában hallgathatják meg Szabó Magda kedvenc református énekeit, de a közkedvelt éjszakai toronytúra sem maradhat el.
Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy október 4-én Ormosi Viktória vezetésével Divat a cívisek világában címmel a templomok, a polgárok és a lakások divatjáról is hallhatunk, valamint Szabó Magda hagyatékából is megtekinthetünk néhány személyes darabot.
A programokon való részvételhez belépőjegyet kell váltani, a részletekről az alábbi oldalon tájékozódhatnak.
