Programkavalkáddal tér vissza Debrecenbe a Múzeumok Őszi Fesztiválja

A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében Szabó Magdára emlékeznek a debreceni kulturális intézmények október 4-én - hívta fel rá a figyelmet közleményében a debreceni önkormányzat. A program részleteiről Puskás István alpolgármester és a résztvevő intézmények képviselői tartottak sajtótájékoztatót a Déri Múzeumban hétfőn.

Forrás: DMJV

Puskás István alpolgármester felidézte, hogy a Múzeumok Éjszakája a debreceni kulturális intézmények csapatmunkájának köszönhetően sikeresen zárult, a belváros kiállítóhelyei most pedig egy újabb országos kezdeményezéshez csatlakozva, a Múzeumok Őszi Fesztiválján folytathatják ezt a fajta együttműködést. Emlékeztetett, nemrégiben a Kulturális Örökség Napjai programsorozathoz kapcsolódva a város épített örökségei kerültek központba, most pedig a múzeumok kapui tárulnak ki ismét.

A divat köré szerveződő programoknak Debrecenben sikerült egy nagyon sajátos egyedi fókuszt adni, annak az apropónak köszönhetően is, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiváljának debreceni programjai nagyon közel vannak október 5-éhez, Szabó Magda születésnapjához

– fogalmazott a városvezető. Megjegyezte, az írónő születésnapjáról a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumban a Matula-napokkal, míg a Csokonai Nemzeti Színházban a MagdaFeszttel emlékeznek meg.

Idén is számos program várja az érdeklődőket

Csorba Dávid, a Debreceni Református Kollégium Múzeumának szakigazgatója kiemelte, hogy a Szabó Magda Emlékházban többek között illatos tárlatvezetéssel várják a látogatókat, amely során Szabó Magda parfümjét idézik meg, a DRK Dóczy Gimnáziuma október 4-én pedig egész napos rendezvénnyel várja az elmúlt 25 év valamennyi volt diákját.

Vizi Katalin, a MODEM ügyvezetője rámutatott, hogy idén már 20. alkalommal rendezik meg a Múzeumok Őszi Fesztiválját szeptember 29. és november 9. között, a debreceni közgyűjtemények pedig közösen választották az október 4-i dátumot, tekintettel a másnapi jeles évfordulóra. Mint, mondta a MODEM-ben ez a hétvége Szipál Márton kiállításának végét is jelenti, de október 4-én egy búcsúzáró tárlatvezetésen lehet részt venni Máthé András fotóművésszel.