Rangos elismerést is átadtak az Országos Színházi Évadnyitón Debrecenben
A 2025-ös Kaszás Attila-díjat az Országos Színházi Évadnyitón adták át. A Csokonai Színház a 160 éves jubileumát ünnepli.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egésznapos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot.
Történelmi fordulat a Csokonai Színház életében: nagy bejelentést tettek az évadnyitón!
A sajtótájékoztatót követően hivatalosan megnyitották az idei szezont a Csokonai Színházban, és átadták a 2025-ös Kaszás Attila-díjat. Az elismerést Sodró Eliza színművész kapta.
Fotóinkon a megnyitót és a díjátadót láthatják:
A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház évadnyitó gálájaFotók: Katona Ákos
