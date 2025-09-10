szeptember 10., szerda

Helyi kultúra

30 perce

Rangos elismerést is átadtak az Országos Színházi Évadnyitón Debrecenben

Címkék#Kaszás Attila-díj#Debrecen#Csokonai Színház

A 2025-ös Kaszás Attila-díjat az Országos Színházi Évadnyitón adták át. A Csokonai Színház a 160 éves jubileumát ünnepli.

Haon.hu

Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén Debrecen adott otthont az Országos Színházi Évadnyitónak szeptember 9-én; az egésznapos rendezvényről sajtótájékoztatón számoltak be a Csokonai Fórumban, ahol Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter bejelentette, hogy a debreceni Csokonai Színház megkapja a kultúrstratégiai intézmény rangot.

Rangos elismerést is át adtak a Csokonai Színházban, Debrecenben
Rangos elismerést is át adtak a Csokonai Színházban, Debrecenben
Forrás: Katona Ákos

A sajtótájékoztatót követően hivatalosan megnyitották az idei szezont a Csokonai Színházban, és átadták a 2025-ös Kaszás Attila-díjat. Az elismerést Sodró Eliza színművész kapta.

Fotóinkon a megnyitót és a díjátadót láthatják:

A Debreceni Csokonai Nemzeti Színház évadnyitó gálája

Fotók: Katona Ákos

