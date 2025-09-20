2 órája
A legjobb magyar burger receptje után kémkedtünk a Nagyerdőn – fotókkal, videóval!
Burger volt a reggeli, az ebéd és a vacsora is az lesz. Sörlevessel és pálinkafalatokkal. Ez volt a tanulsága a debreceni Szaft ’N Burgernek.
Sisteregtek a húsok a rostlapon, füstjeleket eregettet a legtöbb csapat asztalán alap felszereltségként díszelgő faszenes kamado grillező a Békás-tó partján szeptember 20-án, szombaton. A húsimádók legnagyobb örömére elstartolt az ötödik debreceni Szaft ’N Burger. A Főnix Rendezvényszervező, a Hortobágy Angus és a Grillakadémia közös szervezésében megvalósuló rendezvény nem csupán egy közösségi grillparti, hanem komoly tétje is van: ekkor dől el, hogy a versenyzők közül ki veheti magához egy évre az ország burgere címet.
A Haon már kora délelőtt a helyszínen járt, a csapatok lázasan szeletelték a sajtot és a zöldségeket. Fejünkbe vettük, hogy kinyomozzuk a díjnyertes burger receptjét, ám a féltve őrzött titkot nem szívesen adták ki a nevezők azelőtt, hogy a zsűri asztalára került volna a pályaművük:
Mi a smashed vonalat kedveljük, ennek a technikának annyi a lényege, hogy egy kiporciózott marhapogácsát egy húsnyomó segítségével elsimítjuk. A lapított felület kap egy karamellizált törzséteget, belül pedig szaftos marad
– ismertette sütés közben Nagy Zoltán, a Csopakról érkező Smashed & shore csapat tagja. A titkos receptúrt ugyan nem árulták el, de annyit sikerült kiderítenünk, hogy a jó burgerhez minden alapanyag kizárólag magyar termelőktől származik.
A jó hangulat a jó burger egyik rejtett összetevője
Kudarcba fulladt a esszenciális burger utáni kutakodásunk a Grill Depot standjánál is, akik egyéniben és csapatban is ringbe szálltak. Szintén smashed burgert készítettek reggelire, de csak bemelegítésképpen: házi szószt, savanyú uborkát, jalapenót és cheddart pakolgattak éppen a húsra. Tőkés István, a csapat tagja annyit hozzátett, a gyakorlat éppen nem árt ahhoz, hogy jó burgert készítsen az ember. Ő maga eddig megközelítőleg harmincezret sütött életében, tehát elmondhatjuk, kezd érteni hozzá.
Kémkedésünk a tökéletes recept után egy jó kedélyű társaságnál kezdett beérni. Ők voltak a Hadadi Imre és bandája, és éppen egy méretes sütőtököt reszeltek a tálba. Azt mondták, improvizálnak. Próbáltunk hozzáértést színlelni, és arról érdeklődtünk, hogy vegán kategóriában pályáznak-e. Ekkor játékosan megsértődve közölték, hogy még a családból is kitagadnák őket ennek hallatán.
Mint kiderült, a sütőtökből nem pogácsa lesz, hanem szósz: ehhez jó krémesre párolják és felsütik némi cayanne borssal, majd a szaftos mártás egy 12 órán át sütött házi pulled porkkal, füstölt sajttal együtt mehet a buciba, a húspogácsa tetejére. Elárulták azt is, a 90 éhes szájra elegendő alapanyaggal készültek.
Ismét megrendezték a Szaft n' Burgert DebrecenbenFotók: Vida Márton Péter
A pogácsákon kívül tehát mindenki saját fantázija szerint építette fel a burgerét. Zákány Dániel, a Grillakadémia alapítója a Haon érdeklődésére elmondta, a húst a burgerekhez és a puha hátszínt a steakekhez a versenyzőknek a Hortobágy Angus biztosította. Hozzátette, a nagyszabású ingyenes pikniket a Főnix szervezte, míg a szakmai hátteret és a zsűrizést a Grillakadémia biztosította. Mint megtudtuk, nagyjából 70-en neveztek a megmérettetésre, profi, amatőr, csapatos, freestyle, junior és steak kategóriában.
Az időjárás is kiváló támogatója volt a programnak, ilyen volt a hangulat a Békás-tó mellett:
