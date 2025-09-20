A legjobb magyar burger receptje után kémkedtünk a Nagyerdőn – fotókkal, videóval!

Sisteregtek a húsok a rostlapon, füstjeleket eregettet a legtöbb csapat asztalán alap felszereltségként díszelgő faszenes kamado grillező a Békás-tó partján szeptember 20-án, szombaton. A húsimádók legnagyobb örömére elstartolt az ötödik debreceni Szaft ’N Burger. A Főnix Rendezvényszervező, a Hortobágy Angus és a Grillakadémia közös szervezésében megvalósuló rendezvény nem csupán egy közösségi grillparti, hanem komoly tétje is van: ekkor dől el, hogy a versenyzők közül ki veheti magához egy évre az ország burgere címet.

Csaknem hetven versenyző állt rajthoz az ország burgere címért

Fotó: Vida Márton Péter

A Haon már kora délelőtt a helyszínen járt, a csapatok lázasan szeletelték a sajtot és a zöldségeket. Fejünkbe vettük, hogy kinyomozzuk a díjnyertes burger receptjét, ám a féltve őrzött titkot nem szívesen adták ki a nevezők azelőtt, hogy a zsűri asztalára került volna a pályaművük:

Mi a smashed vonalat kedveljük, ennek a technikának annyi a lényege, hogy egy kiporciózott marhapogácsát egy húsnyomó segítségével elsimítjuk. A lapított felület kap egy karamellizált törzséteget, belül pedig szaftos marad

– ismertette sütés közben Nagy Zoltán, a Csopakról érkező Smashed & shore csapat tagja. A titkos receptúrt ugyan nem árulták el, de annyit sikerült kiderítenünk, hogy a jó burgerhez minden alapanyag kizárólag magyar termelőktől származik.

A jó hangulat a jó burger egyik rejtett összetevője

Kudarcba fulladt a esszenciális burger utáni kutakodásunk a Grill Depot standjánál is, akik egyéniben és csapatban is ringbe szálltak. Szintén smashed burgert készítettek reggelire, de csak bemelegítésképpen: házi szószt, savanyú uborkát, jalapenót és cheddart pakolgattak éppen a húsra. Tőkés István, a csapat tagja annyit hozzátett, a gyakorlat éppen nem árt ahhoz, hogy jó burgert készítsen az ember. Ő maga eddig megközelítőleg harmincezret sütött életében, tehát elmondhatjuk, kezd érteni hozzá.

Sütőtökös szósszal támadt a Hadidi Imre és bandája csapata

Fotó: Vida Márton Péter

Kémkedésünk a tökéletes recept után egy jó kedélyű társaságnál kezdett beérni. Ők voltak a Hadadi Imre és bandája, és éppen egy méretes sütőtököt reszeltek a tálba. Azt mondták, improvizálnak. Próbáltunk hozzáértést színlelni, és arról érdeklődtünk, hogy vegán kategóriában pályáznak-e. Ekkor játékosan megsértődve közölték, hogy még a családból is kitagadnák őket ennek hallatán.