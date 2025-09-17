Debrecenben dőlt el, melyek az idei legjobb borok

Tíz borvidékről összesen 75 bio bort bírált a zsűri a XVII. Országos Bio Borversenyen, amelyet szeptember 16-án rendeztek meg az Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotelben – tudatták portálunkkal a szervezők.

Forrás: Kerekes Sándor

A borversenyt utoljára tartották ezen a néven

Mint írják, a megmérettetést idén utoljára tartották meg ezen a néven: a növekvő presztízsnek köszönhetően jövő évtől „Kárpát-medencei Bio Borverseny” néven folytatódik a program. A szervezők célja változatlanul a bio borok népszerűsítése, valamint a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás fontosságának hangsúlyozása.

Kovács Pál ötletgazda a szakmai megnyitón megköszönte Debrecen városának és a főtámogatóknak a segítséget. Mint mondta, a benevezett borok minősége évek óta felveszi a versenyt a legjobb magyar, nem bio borászatok termékeivel, és nemzetközi szinten is sikeresen szerepelnek.

A XVII. Országos Bio Borverseny zsűrije: Kaló Imre, a Borászok Borásza (2011)

Dr. Kovács Tibor, c. egyetemi docens, a Tokaji Kutatóintézet Borászati Kutató Nonprofit Kft. igazgatója,

Csávossy György, nemzetközi borbíró, (Nagyvárad),

Dr. Lucskai Attila, az Agrárminisztérium ökogazdálkodási és mikológiai

Domokos Attila, a tokaji Dobogó Pincészet társtulajdonosa-borásza,

Szászi Endre borász, az ország egyik első minősített bio

Szászi Endre borász, az ország egyik első minősített bio szőlőbirtokának tulajdonosa

Váradi Zsolt, a METRO Áruház borszakértője

Katics Gergely, a bor.bolt.hu tulajdonosa, a Debreceni Borozó

Sebestyén Csaba a Hotel Platán igazgatóhelyettese, borszakértő,

Szabó Gyula borszakértő, borász

Balogh János borajánló, borszakértő

Kerekes Sándor, a Debreceni Borozó szerkesztője, a rendezvény sajtófőnöke

A verseny eredményeit szeptember 24-én, szerdán jelentik be egy, a nagyközönség számára is nyitott sétáló borkóstoló keretében, amelyet szintén az Aquaticum Debrecen Hotelben rendeznek. A Champion-díjas borászat képviselheti majd Magyarországot 2026-ban a németországi Nürnbergben, a MUNDUS VINI nemzetközi versenyen.