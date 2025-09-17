36 perce
Debrecenben dőlt el, melyek az idei legjobb borok
Összesen 75 bio bort bírált a zsűri a XVII. Országos Bio Borversenyen szeptember 16-án.
Tíz borvidékről összesen 75 bio bort bírált a zsűri a XVII. Országos Bio Borversenyen, amelyet szeptember 16-án rendeztek meg az Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotelben – tudatták portálunkkal a szervezők.
A borversenyt utoljára tartották ezen a néven
Mint írják, a megmérettetést idén utoljára tartották meg ezen a néven: a növekvő presztízsnek köszönhetően jövő évtől „Kárpát-medencei Bio Borverseny” néven folytatódik a program. A szervezők célja változatlanul a bio borok népszerűsítése, valamint a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás fontosságának hangsúlyozása.
Kovács Pál ötletgazda a szakmai megnyitón megköszönte Debrecen városának és a főtámogatóknak a segítséget. Mint mondta, a benevezett borok minősége évek óta felveszi a versenyt a legjobb magyar, nem bio borászatok termékeivel, és nemzetközi szinten is sikeresen szerepelnek.
A XVII. Országos Bio Borverseny zsűrije:
- Kaló Imre, a Borászok Borásza (2011)
- Ercsey Dániel, borszakíró, WineSofa főszerkesztője, nemzetközi
borversenyek, többek között a Concours Mondial de Bruxelles állandó
bírálója
- Dr. Kovács Tibor, c. egyetemi docens, a Tokaji Kutatóintézet Borászati
Kutató Nonprofit Kft. igazgatója,
- Csávossy György, nemzetközi borbíró, (Nagyvárad),
- Dr. Lucskai Attila, az Agrárminisztérium ökogazdálkodási és mikológiai
szakreferense,
- Domokos Attila, a tokaji Dobogó Pincészet társtulajdonosa-borásza,
- Szászi Endre borász, az ország egyik első minősített bio
szőlőbirtokának tulajdonosa
- Siku Szabolcs, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vezető ellenőre,
- Váradi Zsolt, a METRO Áruház borszakértője
- Katics Gergely, a bor.bolt.hu tulajdonosa, a Debreceni Borozó
főszerkesztője
- Sebestyén Csaba a Hotel Platán igazgatóhelyettese, borszakértő,
- Szabó Gyula borszakértő, borász
- Balogh János borajánló, borszakértő
- Kerekes Sándor, a Debreceni Borozó szerkesztője, a rendezvény
sajtófőnöke
A verseny eredményeit szeptember 24-én, szerdán jelentik be egy, a nagyközönség számára is nyitott sétáló borkóstoló keretében, amelyet szintén az Aquaticum Debrecen Hotelben rendeznek. A Champion-díjas borászat képviselheti majd Magyarországot 2026-ban a németországi Nürnbergben, a MUNDUS VINI nemzetközi versenyen.
A program 16 órakor kezdődik, a díjátadót 17 órától tartják, a sétáló borkóstoló pedig 19 óráig várja az érdeklődőket. (A rendezvény belépőjegyes!)
