Borbírálat

36 perce

Debrecenben dőlt el, melyek az idei legjobb borok

Összesen 75 bio bort bírált a zsűri a XVII. Országos Bio Borversenyen szeptember 16-án.

Haon.hu

Tíz borvidékről összesen 75 bio bort bírált a zsűri a XVII. Országos Bio Borversenyen, amelyet szeptember 16-án rendeztek meg az Aquaticum Debrecen Thermal & Wellness Hotelben – tudatták portálunkkal a szervezők. 

Tíz borvidékről összesen 75 bio bort bírálták a XVII. Országos Bio Borversenyen
Forrás: Kerekes Sándor

A borversenyt utoljára tartották ezen a néven

Mint írják, a megmérettetést idén utoljára tartották meg ezen a néven: a növekvő presztízsnek köszönhetően jövő évtől „Kárpát-medencei Bio Borverseny” néven folytatódik a program. A szervezők célja változatlanul a bio borok népszerűsítése, valamint a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a tudatos borfogyasztás fontosságának hangsúlyozása.

Kovács Pál ötletgazda a szakmai megnyitón megköszönte Debrecen városának és a főtámogatóknak a segítséget. Mint mondta, a benevezett borok minősége évek óta felveszi a versenyt a legjobb magyar, nem bio borászatok termékeivel, és nemzetközi szinten is sikeresen szerepelnek.

A XVII. Országos Bio Borverseny zsűrije:

  • Kaló Imre, a Borászok Borásza (2011)
  • Ercsey Dániel, borszakíró, WineSofa főszerkesztője, nemzetközi
    borversenyek, többek között a Concours Mondial de Bruxelles állandó
    bírálója
  • Dr. Kovács Tibor, c. egyetemi docens, a Tokaji Kutatóintézet Borászati
    Kutató Nonprofit Kft. igazgatója,
  • Csávossy György, nemzetközi borbíró, (Nagyvárad),
  • Dr. Lucskai Attila, az Agrárminisztérium ökogazdálkodási és mikológiai
    szakreferense,
  • Domokos Attila, a tokaji Dobogó Pincészet társtulajdonosa-borásza,
  • Szászi Endre borász, az ország egyik első minősített bio
    szőlőbirtokának tulajdonosa
  • Siku Szabolcs, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. vezető ellenőre,
  • Váradi Zsolt, a METRO Áruház borszakértője
  • Katics Gergely, a bor.bolt.hu tulajdonosa, a Debreceni Borozó
    főszerkesztője
  • Sebestyén Csaba a Hotel Platán igazgatóhelyettese, borszakértő,
  • Szabó Gyula borszakértő, borász
  • Balogh János borajánló, borszakértő
  • Kerekes Sándor, a Debreceni Borozó szerkesztője, a rendezvény
    sajtófőnöke

A verseny eredményeit szeptember 24-én, szerdán jelentik be egy, a nagyközönség számára is nyitott sétáló borkóstoló keretében, amelyet szintén az Aquaticum Debrecen Hotelben rendeznek. A Champion-díjas borászat képviselheti majd Magyarországot 2026-ban a németországi Nürnbergben, a MUNDUS VINI nemzetközi versenyen.

A program 16 órakor kezdődik, a díjátadót 17 órától tartják, a sétáló borkóstoló pedig 19 óráig várja az érdeklődőket. (A rendezvény belépőjegyes!)

