Velencei Nemzetközi Filmfesztivál

46 perce

Velencéből jelentjük: vastaps Nemes Jeles László filmje után

Noha az időjárás nem volt kedvező, így is kiváló alkotások voltak terítéken. Helyszíni riport a Velencei Filmfesztiválról.

Haon.hu

A szokásosnál is párásabb és jóval borongósabb időjárás fogadta a 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica nyitónapján a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál közönségét. A zivatarokkal tarkított nyitónapon nem csak Paolo Sorrentino legújabb alkotását, a nyitófilmnek választott La Graziát és az Orizzonti szekció nyitányának szánt, Teréz Anyáról szóló Mother című filmet láthatta a közönség Teona Strugar Mitevska rendezésében, de az esti sajtóvetítésen már beülhettünk Nemes Jeles László legújabb nagyjátékfilmjének, az Árvának a sajtóvetítésére is. 

Forrás: STEFANO RELLANDINI / AFP

Korábban többször írtam arról, hogy Velence viszonylag ritkán hív magyar alkotást versenybe, idén viszont rögtön két hazai rendező, a már említett Nemes Jeles László és Enyedi Ildikó versenyeznek a fesztivál fődíjáért, az Arany Oroszlánért. Nemes Jeles László legutóbb Napszállta című filmjével versenyzett itt a Lido di Venezián 2018-ban, Enyedi Ildikó pedig több mint harminc esztendő után tér vissza a fesztiválra az idei versenyprogram legvégén látható, Csendes barát című filmjével. Mindkét alkotás több ország koprodukciójában valósult meg, nemzetközi szereplőgárdával.

Vastapsot kapott Nemes Jeles László filmje a Velencei Filmfesztiválon

Nemes Jeles László Árva című filmjének cselekménye négy esztendővel a II. világháború befejeződése után indul egy árvaház felszámolásakor, de hamarosan ugrik néhány évet és pár hónappal az ’56-os forradalom leverése utáni időszakban folytatódik. A kiskamasszá cseperedő Hirsch Andor (Bojtorján Barnabás) évekkel a háború után is az apját várja vissza a koncentrációs táborból, a családba azonban egy másik „apa” (Grégory Gadebois) érkezik, aki alaposan felforgatja Andor és édesanyja (Waskovics Andrea) hétköznapjait. Ahogy a forradalom leverése utáni első május 1-re készülődő ország, úgy a kis család is egyre jobban behódol az elnyomásnak. A 133 perces gyönyörűen fényképezett film alapötletét a rendező édesapjától, a szintén ismert film- és színházrendező Jeles Andrástól vette. A személyes történetben egyedi módon keveredik a valóság és a fikció, miközben az egyéni tragédiákon túl magáról a diktatúra és az elnyomás természetéről beszél. A sajtóvetítésen taps fogadta az Oscar-díjas magyar rendező legújabb nagyjátékfilmjét, azt viszont egyelőre még nem lehet tudni, hogy a zsűri is díjazza-e majd. Az viszont bizonyos, hogy az Árvát október 23-tól láthatja majd a hazai közönség a moziban. 

A debreceni közönség számára pedig külön érdekes lehet, hogy kis szerepekben ugyan, de látható a filmben a Hajdu Szabolcs filmjeiből ismert Gelányi Imre, a debreceni születésű Schell Judit vagy az ettől az évadtól hivatalosan is a Csokonai Nemzeti Színház Debrecenbe szerződött Kukovecz Ákos is.

Váró Kata Anna

Velence, 2025. augusztus 28.

