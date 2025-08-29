Velencéből jelentjük: Korosodó filmcsillag és földönkívüli cégvezető

A sorozatoknak és a streaming szolgáltatók térhódításának köszönhetően egyre inkább hanyatló mozi egyik utolsó mohikánja George Clooney, aki sorozatszínészből lett mozicsillag. A sors különös fintora, hogy manapság éppen a sorozatszínészek lépnek a mozicsillagok helyébe. Noah Baumbach humoros és megható pillanatokat elegyítő alkotásában, a Jay Kelly-ben Clooney korosodó filmcsillagként szembesül azzal, milyen áldozatokkal is járt a sokak által irigyelt pályafutása. Hiába a pénz, a hírnév, mindinkább üresnek érzi az életét.

George Clooney és felesége, Amal Clooney a Velencei Filmfesztiválon

Forrás: Daniele Venturelli/WireImage

Egy sorsfordító találkozás arra készteti, hogy szembe nézzen a múlttal, és megpróbálja a jelenben rendben tenni kapcsolatát lányaival, apjával, mindebben pedig az Adam Sandler által alakított menedzsere segédkezik, aki nem mellesleg próbálja Kelly-t a pályán tartani. Clooney a film hivatalos fotózásán és sajtótájékoztatóján ugyan nem vett részt, de a Lidóra igazi filmsztárhoz méltó módon érkezett karján feleségével, Amal Clooney-val. A Velencei Filmfesztivál esti premierjén pedig igazi hollywoodi sztárhoz méltó csillogást hoztak a vörös szőnyegre.

A kétszeres Oscar-díjas Emma Stone legutóbbi arany szobrát Yorgos Lanthimos javarészt Magyarországon forgatott Szegény párák című alkotásában nyújtott alakításáért kapta. Stone azóta is hűséges maradt Lanthimoshoz, aminek nem csak az újabb közös munkájuk a bizonyítéka, de a színésznő elkötelezettségét jelzi az is, hogy a Bugonia című filmben kopaszra nyírják a szerep kedvéért.

A Bugoniában Stone egy befolyásos cégvezetőt alakít, akit két összeesküvéselmélet-hívő méhész földönkívülinek hisz és elrabol. Bár a történet „hozott anyag”, hiszen egy dél-koreai film remake-jéről van szó, a bizarr filmjeiről híres görög rendező alaposan átformálta és saját víziója szerint gyúrta egyedivé azt. Emma Stone csak úgy sziporkázik az elrabolt cégvezető szerepében. Bár még nagyon az elején járunk, sok film lepereg még az elkövetkező hetekben a szemünk előtt, a Bugonia emléke biztosan velünk marad a fesztivál után is.