augusztus 8., péntek

László névnap

21°
+30
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kultúra

1 órája

Munkába állt a Csokonai Nemzeti Színház új igazgatóhelyettese

Címkék#debrecen#Dr Vadász Dániel#pályázat#Csokonai Színház

Az új helyettes pályázni szeretne majd az igazgatói posztra. Dr. Vadász Dániel már munkába is állt.

Haon.hu
Munkába állt a Csokonai Nemzeti Színház új igazgatóhelyettese

Ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy 2025. augusztus 8-tól a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatóhelyetteseként munkába lépek – olvasható dr. Vadász Dániel közösségi oldalán

Dr. Vadász Dániel már munkába állt
Dr. Vadász Dániel már munkába állt
Forrás: Facebook / Dr. Vadász Dániel

Mint írta, ahogy az már közismert tény, a jelenlegi igazgató dr. Mátyássy Szabolcs igazgatói jogviszonya augusztus 31-i határidővel megszűnik. Az új pályázat lebonyolításának idejére a színház zavartalan működését a fenntartó a helyettesi pozíció létesítésével biztosítja. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az igazgatói pozícióra kiírt pályázatot várhatóan heteken belül kiírják, amelyen ő is részt vesz majd.

A várossal, annak kulturális életével és különösen a Csokonai Színházzal fennálló több évtizedes kapcsolódásom miatt vállaltam el a feladatot, a várost és a színházat szolgálni térek vissza első munkahelyemre

– emelte ki.

Hozzátette, a következő hetekben a színházi évad előkészítésére, valamint az átadás-átvételi folyamatokra koncentrál majd, a távlati terveiről pedig a pályázat kiírását követően fog nyilatkozni. 

Ajánljuk még:


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu