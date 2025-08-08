Munkába állt a Csokonai Nemzeti Színház új igazgatóhelyettese

Ezúton tájékoztatom a nyilvánosságot, hogy 2025. augusztus 8-tól a debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatóhelyetteseként munkába lépek – olvasható dr. Vadász Dániel közösségi oldalán.

Dr. Vadász Dániel már munkába állt

Forrás: Facebook / Dr. Vadász Dániel

Mint írta, ahogy az már közismert tény, a jelenlegi igazgató dr. Mátyássy Szabolcs igazgatói jogviszonya augusztus 31-i határidővel megszűnik. Az új pályázat lebonyolításának idejére a színház zavartalan működését a fenntartó a helyettesi pozíció létesítésével biztosítja. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az igazgatói pozícióra kiírt pályázatot várhatóan heteken belül kiírják, amelyen ő is részt vesz majd.

A várossal, annak kulturális életével és különösen a Csokonai Színházzal fennálló több évtizedes kapcsolódásom miatt vállaltam el a feladatot, a várost és a színházat szolgálni térek vissza első munkahelyemre

– emelte ki.

Hozzátette, a következő hetekben a színházi évad előkészítésére, valamint az átadás-átvételi folyamatokra koncentrál majd, a távlati terveiről pedig a pályázat kiírását követően fog nyilatkozni.

