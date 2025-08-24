33 perce
Színes programokkal ünneplik Debrecenben a Trilógia különleges évfordulóját
Egymást érik majd a programok. Különleges évfordulóra készül a Déri Múzeum, hiszen harminc éve látható együtt a Trilógia Debrecenben.
Mint azt a múzeum a közösségi oldalán írta, éppen három évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Hozzátették, a restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsy Terembe. Sz. Kürti Katalin művészettörténész - a művek együttes bemutatása érdekében folytatott - kutatómunkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én „világpremier” zajlott a helyszínen, a Trilógia elsőként együtt volt látható.
A Krisztus-képeket - megfestésüket követően - először Debrecenben állították ki együtt. Ekkortól ezek a festmények váltak városunk legismertebb művészeti emlékeivé.
A jubileumi alkalmat előadásokkal, tárlatvezetésekkel, fényjátékokkal ünnepli 2025-ben a Déri Múzeum.
