Színes programokkal ünneplik Debrecenben a Trilógia különleges évfordulóját

Mint azt a múzeum a közösségi oldalán írta, éppen három évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Hozzátették, a restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsy Terembe. Sz. Kürti Katalin művészettörténész - a művek együttes bemutatása érdekében folytatott - kutatómunkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én „világpremier” zajlott a helyszínen, a Trilógia elsőként együtt volt látható.

Csodás látványt nyújt együtt a Trilógia

Forrás: Déri Múzeum

A Krisztus-képeket - megfestésüket követően - először Debrecenben állították ki együtt. Ekkortól ezek a festmények váltak városunk legismertebb művészeti emlékeivé.

A jubileumi alkalmat előadásokkal, tárlatvezetésekkel, fényjátékokkal ünnepli 2025-ben a Déri Múzeum. 2025. augusztus 26. (kedd) 16.00

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Ha ezt Munkácsy láthatná…!

Fodor Éva Irén művészettörténész vetített képes előadása a festmények történetéről és utóéletéről

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Ha ezt Munkácsy láthatná…! Fodor Éva Irén művészettörténész vetített képes előadása a festmények történetéről és utóéletéről 2025. augusztus 28. (csütörtök) 15.00

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben 2025. augusztus 28. (csütörtök) 17.00

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben 2025. augusztus 30. (szombat) 13.30

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben 2025. augusztus 30. (szombat)16.00

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Zenés fényjáték a Munkácsy Teremben

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája Zenés fényjáték a Munkácsy Teremben 2025. augusztus 31. (vasárnap) 13.30

30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája

Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben

Ajánljuk még: