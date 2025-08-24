augusztus 24., vasárnap

33 perce

Színes programokkal ünneplik Debrecenben a Trilógia különleges évfordulóját

Egymást érik majd a programok. Különleges évfordulóra készül a Déri Múzeum, hiszen harminc éve látható együtt a Trilógia Debrecenben.

Haon.hu

Mint azt a múzeum a közösségi oldalán írta, éppen három évtizede annak, hogy első alkalommal Debrecenbe érkezett Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye. Hozzátették, a restaurálását követően a Golgota és az Ecce Homo mellé került a Munkácsy Terembe. Sz. Kürti Katalin művészettörténész - a művek együttes bemutatása érdekében folytatott - kutatómunkájának köszönhetően 1995. augusztus 25-én „világpremier” zajlott a helyszínen, a Trilógia elsőként együtt volt látható. 

A Krisztus-képeket - megfestésüket követően - először Debrecenben állították ki együtt. Ekkortól ezek a festmények váltak városunk legismertebb művészeti emlékeivé. 

A jubileumi alkalmat előadásokkal, tárlatvezetésekkel, fényjátékokkal ünnepli 2025-ben a Déri Múzeum. 

  • 2025. augusztus 26. (kedd) 16.00
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Ha ezt Munkácsy láthatná…!
    Fodor Éva Irén művészettörténész vetített képes előadása a festmények történetéről és utóéletéről
  • 2025. augusztus 28. (csütörtök) 15.00 
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben 
  • 2025. augusztus 28. (csütörtök) 17.00 
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Fodor Éva Irén művészettörténész tárlatvezetése a Munkácsy Teremben 
  • 2025. augusztus 30. (szombat) 13.30 
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben
  • 2025. augusztus 30. (szombat)16.00
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Zenés fényjáték a Munkácsy Teremben
  • 2025. augusztus 31. (vasárnap) 13.30
    30 éve együtt Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája
    Bibliai témájú, fényjátékkal kísért tárlatvezetés a Munkácsy Teremben

