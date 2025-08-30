1 órája
Balmazújváros zenei életének atyja előtt tisztelegtek – emléktáblát avattak Adamóczki Béla halálának 10. évfordulóján
Megható ünnepségen emlékeztek Adamóczki Bélára, a város zeneiskolájának és fúvószenekarának alapítójára.
Meghitt ünnepség keretében emléktáblát avattak Balmazújvároson, Adamóczki Béla, a helyi zeneiskola és fúvószenekar alapítója, katonazenész, karmester, művésztanár tiszteletére, halálának 10. évfordulóján. A megemlékezést a Veterán Fúvószenekar emlékkoncertje tette még bensőségesebbé, amelyre egykori tanítványok, zenésztársak, barátok és tisztelők is ellátogattak, hogy közösen tisztelegjenek a város zenei életének meghatározó alakja előtt.
Megemlékezés Adamóczki Bélának, aki maradandó nyomott hagyott a város életében
Adamóczki Béla életműve maradandó nyomot hagyott a város kulturális életében. Nemcsak kiváló muzsikus és hangszeres művész volt, hanem tanárként és karmesterként több generáció zenei neveléséhez járult hozzá. Alapító igazgatóként létrehozta a helyi zeneiskolát, valamint megalapította a máig működő fúvószenekart, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be a közösség kulturális életében.
Az ünnepség központi gondolata a zene mellett a közösség volt – az a közösség, amelyet Adamóczki Béla teremtett és amely ma is tovább él.
