Helyi kultúra

1 órája

Balmazújváros zenei életének atyja előtt tisztelegtek – emléktáblát avattak Adamóczki Béla halálának 10. évfordulóján

Címkék#emléktábla#emléktábla felavatás#emléktábla avatás#Balmazújváros

Megható ünnepségen emlékeztek Adamóczki Bélára, a város zeneiskolájának és fúvószenekarának alapítójára.

Haon.hu

Meghitt ünnepség keretében emléktáblát avattak Balmazújvároson, Adamóczki Béla, a helyi zeneiskola és fúvószenekar alapítója, katonazenész, karmester, művésztanár tiszteletére, halálának 10. évfordulóján. A megemlékezést a Veterán Fúvószenekar emlékkoncertje tette még bensőségesebbé, amelyre egykori tanítványok, zenésztársak, barátok és tisztelők is ellátogattak, hogy közösen tisztelegjenek a város zenei életének meghatározó alakja előtt.

Megemlékezést tartottak Adamóczki Béla tiszteletére
Megemlékezést tartottak Adamóczki Béla tiszteletére
Forrás: Debreceni Egyetem

Megemlékezés Adamóczki Bélának, aki maradandó nyomott hagyott a város életében

Adamóczki Béla életműve maradandó nyomot hagyott a város kulturális életében. Nemcsak kiváló muzsikus és hangszeres művész volt, hanem tanárként és karmesterként több generáció zenei neveléséhez járult hozzá. Alapító igazgatóként létrehozta a helyi zeneiskolát, valamint megalapította a máig működő fúvószenekart, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be a közösség kulturális életében. 

Az ünnepség központi gondolata a zene mellett a közösség volt – az a közösség, amelyet Adamóczki Béla teremtett és amely ma is tovább él.

