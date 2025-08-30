Balmazújváros zenei életének atyja előtt tisztelegtek – emléktáblát avattak Adamóczki Béla halálának 10. évfordulóján

Meghitt ünnepség keretében emléktáblát avattak Balmazújvároson, Adamóczki Béla, a helyi zeneiskola és fúvószenekar alapítója, katonazenész, karmester, művésztanár tiszteletére, halálának 10. évfordulóján. A megemlékezést a Veterán Fúvószenekar emlékkoncertje tette még bensőségesebbé, amelyre egykori tanítványok, zenésztársak, barátok és tisztelők is ellátogattak, hogy közösen tisztelegjenek a város zenei életének meghatározó alakja előtt.

Megemlékezést tartottak Adamóczki Béla tiszteletére

Forrás: Debreceni Egyetem

Megemlékezés Adamóczki Bélának, aki maradandó nyomott hagyott a város életében

Adamóczki Béla életműve maradandó nyomot hagyott a város kulturális életében. Nemcsak kiváló muzsikus és hangszeres művész volt, hanem tanárként és karmesterként több generáció zenei neveléséhez járult hozzá. Alapító igazgatóként létrehozta a helyi zeneiskolát, valamint megalapította a máig működő fúvószenekart, amely azóta is meghatározó szerepet tölt be a közösség kulturális életében.

Az ünnepség központi gondolata a zene mellett a közösség volt – az a közösség, amelyet Adamóczki Béla teremtett és amely ma is tovább él.

Ajánljuk még: