Könyvek

A könyveké lesz a főszerep Debrecenben

Három nap a könyvek és az olvasás jegyében a Könyv Barátaival!

A könyveké lesz a főszerep Debrecenben

Az olvasás szeretetét erősítené a program, melyre Puskás István alpolgármester (képünkön) felhívja a figyelmet

A Könyv Barátai hálózat tagjai – iskolák, könyvtárak, könyvesboltok, kulturális intézmények, civil szervezetek, helytörténeti kutatók – izgalmas programokon mutatják meg a Book Weekend-en, miért is jó olvasni. A három nap során könyvtártúrákkal, vezetett sétákkal, koncertekkel, könyvvel kapcsolatos kézműves foglalkozásokkal, meseolvasással, pódiumbeszélgetéssel, biblioterápiás foglalkozással, slam poetry esttel és még sok izgalmas könyves programmal várják az érdeklődőket – tudatta a közösségi oldalán Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere. Az ingyenes esemény szeptember 4-6-áig tart több helyszínen (egyetemi könyvtár, Csokonai Színház, Alföldi Nyomda, Régi Városháza, Emlékkert stb.). (Részletes program a Book Weekend közösségi oldalán.)

 

