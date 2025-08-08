A könyveké lesz a főszerep Debrecenben

A Könyv Barátai hálózat tagjai – iskolák, könyvtárak, könyvesboltok, kulturális intézmények, civil szervezetek, helytörténeti kutatók – izgalmas programokon mutatják meg a Book Weekend-en, miért is jó olvasni. A három nap során könyvtártúrákkal, vezetett sétákkal, koncertekkel, könyvvel kapcsolatos kézműves foglalkozásokkal, meseolvasással, pódiumbeszélgetéssel, biblioterápiás foglalkozással, slam poetry esttel és még sok izgalmas könyves programmal várják az érdeklődőket – tudatta a közösségi oldalán Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere. Az ingyenes esemény szeptember 4-6-áig tart több helyszínen (egyetemi könyvtár, Csokonai Színház, Alföldi Nyomda, Régi Városháza, Emlékkert stb.). (Részletes program a Book Weekend közösségi oldalán.)