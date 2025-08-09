Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!

Jegyeztessék fel egyszer és mindenkorra, hogy a Kabai Káposztás Nap reggelén otthon étkezni botorság! Ide éhes gyomorral kell érkezni, ha nem szeretnénk sértődést. A szíves vendéglátást egyébként sem illendő visszautasítani, de miért is tennénk, ha a sportpályán felállított több tucatnyi standnál eregetik a füstjeleket a főzőversenyre nevező csapatok, magukhoz csalogatva a bámészkodókat.

Szorgos kezek dolgoztak a Kabai Káposztás Napon

Fotó: Katona Ákos

Ez fogadta a Haon stábját a XIX. Kabai Káposztás Nap és V. Meteor Music Festivalon augusztus 9-én, szombaton délután. A nap olyan erővel tűzött, hogy a borgácsok alá talán tüzet sem kellett volna rakni, ám a pogácsaszaggató, tésztagyúró, káposztareszelő fürge ujjak nem lankadtak: mindenki a győzelemért, vagy legalábbis egy vidám délutánért érkezett.

Azt rögtön sejtettük, hogy a Kabai Rákóczi Vadásztársaság nem csirkemellel készül, de mint kiderült, nem is elejtett vadból főzött specialitással célozták meg a fődíjat. Esélyesek is voltak rá, hiszen három évvel ezelőtt az ő csapatukat ítélte a zsűri a legjobbnak. A győztes recept titkát ugyan nem árulták el, de nagy vonalakban megtudtuk, mi került a bográcsba:

Sertéscsülök, fül és köröm van dinsztelve, és egy babos káposztával főzzük össze. Korábban egy őzet már elkészítettünk, azt felajánlottuk a vendégeknek, feltehetőleg ezt is elosztogatjuk

– mondta Rácz-Nagy Róbert, a vadásztársaság elnöke.

A vadászok is különlegességgel készültek

Fotó: Katona Ákos

A Káposztás Napon valósággá vált a legenda

Biztos győzelemre ment az a testvérekből, sógorokból álló társaság, akik találóan csak Tesók néven indultak a versenyen: már előkészítették a rántott töltött káposztát, emellett székelykáposztával és kolbászos káposztás lángossal kívánták lenyűgözni a zsűrit.

Sokan mondták, hogy csak hallottak róla, mi el is készítjük a rántott töltött káposztát. Már előre meg van főzve, bepanírozzuk, mehet az olajba, és kapros mártogatóssal tálaljuk

– ismertette Dudicsné Juhász Anikó. A jó kedélyű kabai lakostól megtudtuk, az előző évben palacsintával készültek a káposztás napra, és annyira megtetszett nekik a rendezvény, hogy elhatározták, rendszeresen ellátogatnak rá. Jó házasszony módjára el sem engedett volna anélkül, hogy ne kóstoljuk végig a menüt. Így vastagon megkentük foghagymával a lángost, és kézbe vettünk egy rántott példányt vásárfiaként.