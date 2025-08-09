augusztus 9., szombat

Emőd névnap

29°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gasztronómia

2 órája

Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!

Címkék#Rántott#kaba#káposzta

Megtudtuk, hogy mi a strudli, hogy a tanárok is jól főznek. És kiderült az is, hogy káposztás napokon a tornádó is lecsap.

Hajnal László

Jegyeztessék fel egyszer és mindenkorra, hogy a Kabai Káposztás Nap reggelén otthon étkezni botorság! Ide éhes gyomorral kell érkezni, ha nem szeretnénk sértődést. A szíves vendéglátást egyébként sem illendő visszautasítani, de miért is tennénk, ha a sportpályán felállított több tucatnyi standnál eregetik a füstjeleket a főzőversenyre nevező csapatok, magukhoz csalogatva a bámészkodókat.

Káposztás Nap
Szorgos kezek dolgoztak a Kabai Káposztás Napon
Fotó: Katona Ákos

Ez fogadta a Haon stábját a XIX. Kabai Káposztás Nap és V. Meteor Music Festivalon augusztus 9-én, szombaton délután. A nap olyan erővel tűzött, hogy a borgácsok alá talán tüzet sem kellett volna rakni, ám a pogácsaszaggató, tésztagyúró, káposztareszelő fürge ujjak nem lankadtak: mindenki a győzelemért, vagy legalábbis egy vidám délutánért érkezett.

Azt rögtön sejtettük, hogy a Kabai Rákóczi Vadásztársaság nem csirkemellel készül, de mint kiderült, nem is elejtett vadból főzött specialitással célozták meg a fődíjat. Esélyesek is voltak rá, hiszen három évvel ezelőtt az ő csapatukat ítélte a zsűri a legjobbnak. A győztes recept titkát ugyan nem árulták el, de nagy vonalakban megtudtuk, mi került a bográcsba:

Sertéscsülök, fül és köröm van dinsztelve, és egy babos káposztával főzzük össze. Korábban egy őzet már elkészítettünk, azt felajánlottuk a vendégeknek, feltehetőleg ezt is elosztogatjuk

 – mondta Rácz-Nagy Róbert, a vadásztársaság elnöke.

20250809_Kaba káposzta_KÁ_HBN (5)
A vadászok is különlegességgel készültek
Fotó: Katona Ákos

A Káposztás Napon valósággá vált a legenda

Biztos győzelemre ment az a testvérekből, sógorokból álló társaság, akik találóan csak Tesók néven indultak a versenyen: már előkészítették a rántott töltött káposztát, emellett székelykáposztával és kolbászos káposztás lángossal kívánták lenyűgözni a zsűrit.

Sokan mondták, hogy csak hallottak róla, mi el is készítjük a rántott töltött káposztát. Már előre meg van főzve, bepanírozzuk, mehet az olajba, és kapros mártogatóssal tálaljuk

 – ismertette Dudicsné Juhász Anikó. A jó kedélyű kabai lakostól megtudtuk, az előző évben palacsintával készültek a káposztás napra, és annyira megtetszett nekik a rendezvény, hogy elhatározták, rendszeresen ellátogatnak rá. Jó házasszony módjára el sem engedett volna anélkül, hogy ne kóstoljuk végig a menüt. Így vastagon megkentük foghagymával a lángost, és kézbe vettünk egy rántott példányt vásárfiaként.

Aki káposztát evett, vihart arat

És, hogy mi vár az emberre a sok káposztafogyasztást követően, a szomszédos sátornál árulta el Háló Gyula, aki éppen egy fakanállal bűvölte a bográcsot:

Hogy miért Toros Tornádó a csapatnevünk? Toroskáposztát csinálunk, azt megesszük jóízűen, este meg jön a tornádó. Szerintem kreatív nevet adtam neki. A hölgyeknél persze nem így hat, de a férfiakban beindítja a szelet a káposzta. De legalább sok C-vitamin van benne, úgyhogy én minden héten megveszek egy fél kiló savanyút, és szépen megeszem zsíros kenyérrel

 – mondta. Hozzátette, manapság a fiatalok vonakodnak tőle, de régen ez volt a sláger. Felidézte, nagymamája úgy készítette, hogy a disznózsíros kenyérre pirospaprikát szórt, majd egy kis hagymát tett rá. Vágyakozó tekintettel hallgathattuk, mert tüstént a kezünkbe nyomott néhány káposztás pogácsát, a torosnak ugyanis még fel kellett rottyannia párszor, hogy kínálható legyen.

Különleges fogásokra ugyan számítottunk, de arra végképp nem, hogy egy gondosan megterített kockás asztal fogad minket az egyik standnál: porcelán étkészlettel, ezüst villával. Már a precizitás is árulkodó volt, hogy bizony a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanári karára bukkantunk.

A Kabai Káposztás Napon jártunk

Fotók: Katona Ákos

 Gyányiné Székely Viola, az intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, a Káposztát Tekerő Tanerők nevű csapat minden évben kilátogat a versenyre, a dobogós helyezést rendszeresen megközelítik, de a hat évvel ezelőtti első helyet azóta sem sikerült megismételni.

Kérdésünkre elárulta, a pedagógusok otthon, kis fazékban igencsak finomat főznek, de a nagy bográcshoz már csapatmunka kell:

Harminckét liter korhelyleves fő, savanyúkáposztával, szárazbabbal, füstölt csülökkel. Közben strudlit sütünk, erre már évek óta készülünk. Ez gyakorlatilag egy csőröge-szerű sós tészta, reszelt káposztával töltve

 – ismertette a menüt. Természetesen sértésnek tartottuk volna, ha nem fogadunk el némi kóstolót, így innen sem távoztunk üres kézzel.

Így telt a Kabai Káposztás Napok: jó hangulatban, közvetlen emberekkel, és finom falatokkal. Nem véletlen a jó híre, ez egy olyan rendezvény, amire mindenképp megéri legalább egyszer kilátogatni.

Legutóbb a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon kóstoltunk finomakat:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu