2 órája
Eddig legenda volt, mi meg is kóstoltuk a rántott töltött káposztát Kabán – fotókkal, videóval!
Megtudtuk, hogy mi a strudli, hogy a tanárok is jól főznek. És kiderült az is, hogy káposztás napokon a tornádó is lecsap.
Jegyeztessék fel egyszer és mindenkorra, hogy a Kabai Káposztás Nap reggelén otthon étkezni botorság! Ide éhes gyomorral kell érkezni, ha nem szeretnénk sértődést. A szíves vendéglátást egyébként sem illendő visszautasítani, de miért is tennénk, ha a sportpályán felállított több tucatnyi standnál eregetik a füstjeleket a főzőversenyre nevező csapatok, magukhoz csalogatva a bámészkodókat.
Ez fogadta a Haon stábját a XIX. Kabai Káposztás Nap és V. Meteor Music Festivalon augusztus 9-én, szombaton délután. A nap olyan erővel tűzött, hogy a borgácsok alá talán tüzet sem kellett volna rakni, ám a pogácsaszaggató, tésztagyúró, káposztareszelő fürge ujjak nem lankadtak: mindenki a győzelemért, vagy legalábbis egy vidám délutánért érkezett.
Azt rögtön sejtettük, hogy a Kabai Rákóczi Vadásztársaság nem csirkemellel készül, de mint kiderült, nem is elejtett vadból főzött specialitással célozták meg a fődíjat. Esélyesek is voltak rá, hiszen három évvel ezelőtt az ő csapatukat ítélte a zsűri a legjobbnak. A győztes recept titkát ugyan nem árulták el, de nagy vonalakban megtudtuk, mi került a bográcsba:
Sertéscsülök, fül és köröm van dinsztelve, és egy babos káposztával főzzük össze. Korábban egy őzet már elkészítettünk, azt felajánlottuk a vendégeknek, feltehetőleg ezt is elosztogatjuk
– mondta Rácz-Nagy Róbert, a vadásztársaság elnöke.
A Káposztás Napon valósággá vált a legenda
Biztos győzelemre ment az a testvérekből, sógorokból álló társaság, akik találóan csak Tesók néven indultak a versenyen: már előkészítették a rántott töltött káposztát, emellett székelykáposztával és kolbászos káposztás lángossal kívánták lenyűgözni a zsűrit.
Sokan mondták, hogy csak hallottak róla, mi el is készítjük a rántott töltött káposztát. Már előre meg van főzve, bepanírozzuk, mehet az olajba, és kapros mártogatóssal tálaljuk
– ismertette Dudicsné Juhász Anikó. A jó kedélyű kabai lakostól megtudtuk, az előző évben palacsintával készültek a káposztás napra, és annyira megtetszett nekik a rendezvény, hogy elhatározták, rendszeresen ellátogatnak rá. Jó házasszony módjára el sem engedett volna anélkül, hogy ne kóstoljuk végig a menüt. Így vastagon megkentük foghagymával a lángost, és kézbe vettünk egy rántott példányt vásárfiaként.
Aki káposztát evett, vihart arat
És, hogy mi vár az emberre a sok káposztafogyasztást követően, a szomszédos sátornál árulta el Háló Gyula, aki éppen egy fakanállal bűvölte a bográcsot:
Hogy miért Toros Tornádó a csapatnevünk? Toroskáposztát csinálunk, azt megesszük jóízűen, este meg jön a tornádó. Szerintem kreatív nevet adtam neki. A hölgyeknél persze nem így hat, de a férfiakban beindítja a szelet a káposzta. De legalább sok C-vitamin van benne, úgyhogy én minden héten megveszek egy fél kiló savanyút, és szépen megeszem zsíros kenyérrel
– mondta. Hozzátette, manapság a fiatalok vonakodnak tőle, de régen ez volt a sláger. Felidézte, nagymamája úgy készítette, hogy a disznózsíros kenyérre pirospaprikát szórt, majd egy kis hagymát tett rá. Vágyakozó tekintettel hallgathattuk, mert tüstént a kezünkbe nyomott néhány káposztás pogácsát, a torosnak ugyanis még fel kellett rottyannia párszor, hogy kínálható legyen.
Különleges fogásokra ugyan számítottunk, de arra végképp nem, hogy egy gondosan megterített kockás asztal fogad minket az egyik standnál: porcelán étkészlettel, ezüst villával. Már a precizitás is árulkodó volt, hogy bizony a Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanári karára bukkantunk.
A Kabai Káposztás Napon jártunkFotók: Katona Ákos
Gyányiné Székely Viola, az intézmény vezetője érdeklődésünkre elmondta, a Káposztát Tekerő Tanerők nevű csapat minden évben kilátogat a versenyre, a dobogós helyezést rendszeresen megközelítik, de a hat évvel ezelőtti első helyet azóta sem sikerült megismételni.
Kérdésünkre elárulta, a pedagógusok otthon, kis fazékban igencsak finomat főznek, de a nagy bográcshoz már csapatmunka kell:
Harminckét liter korhelyleves fő, savanyúkáposztával, szárazbabbal, füstölt csülökkel. Közben strudlit sütünk, erre már évek óta készülünk. Ez gyakorlatilag egy csőröge-szerű sós tészta, reszelt káposztával töltve
– ismertette a menüt. Természetesen sértésnek tartottuk volna, ha nem fogadunk el némi kóstolót, így innen sem távoztunk üres kézzel.
Így telt a Kabai Káposztás Napok: jó hangulatban, közvetlen emberekkel, és finom falatokkal. Nem véletlen a jó híre, ez egy olyan rendezvény, amire mindenképp megéri legalább egyszer kilátogatni.
Legutóbb a Tiszacsegei Halászlé Fesztiválon kóstoltunk finomakat:
Kígyózó sorok álltak a sátor előtt, mindenki a tiszacsegei halászlét akarta! - fotókkal, videóval!
Ajánljuk még:
Több kutatócsapat is keresi az eltűnt idős férfit Debrecenben, eddig ezt lehet tudni!
Ennyi őrült jármű egy hajdúböszörményi utcában régen hajtott át egyszerre – fotókkal, videóval!
Motorzaj és dudaszó: több száz kamion vonult fel Hajdúszoboszlón - fotókkal, videóval!