„Minden élet érték” – fotókon mutatják meg a debreceni fiatalok, hogy mit is jelent igazán boldognak lenni
A virágkarnevál idejére nyílt meg. Az Emlékkertben megnyílt „Életvirágok a Szeretetkertben” című fotókiállítás a fogyatékossággal élő fiatalok örömét és életigenlését mutatja be.
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége Életvirágok a Szeretetkertben címmel nyitott fotókiállítást a virágkarnevál idejére Szeretetkertté alakult Emlékkertben 2025. augusztus 18-án – áll az önkormányzat közleményében. Mint írják, Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke bevezetőjében hangsúlyozta, hogy ezzel a fotókiállítással lassan megvalósul a Szeretetkertnek az a jelmondata, hogy itt a szeretet körbeér – hiszen ezzel a kiállítási anyaggal már majdnem teljesen bezárult a kert kerítésének civil szervezetek, intézmények, csoportok, magánszemélyek összefogásával való feldíszítése. Ez a kiállításmegnyitó egy különleges első alkalom, melynek biztos, hogy lesz folytatása a jövőben, s azt szimbolizálja, hogy a szeretet átfog mindent.
Mi a fotókiállítás célja?
Pápai-Tarr Ágnes, a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége elnöke a kiállítás létrejöttének rövid történetét elevenítette fel. Mint elmondta, a tavalyi virágkarneváli héten a szülőszövetség tagjai közül is segítettek néhányan az Immánuel Otthon fiataljainak az Emlékkert kerítésére kerülő díszítések elkészítésében. Akkor határozták el, a szülőszövetség tagjai hogy 2025-ben szeretnének ehhez a díszítéshez valamilyen saját alkotással is kapcsolódni. A fogyatékossággal élő gyerekeket, fiatalokat virágok közt ábrázoló fotókat felvonultató kiállítás ötlete Novoth Andreától, a szülőszövetség alelnökétől származott, a megvalósítása pedig nem lett volna lehetséges a szövetség életét, tevékenységét már évek óta nyomon követő, dokumentáló Kovács-Molnár Andrea fotóművész nélkül. A
cél a fogyatékossággal élő fiatalok játékosságát, jókedvét, örömét, egész egyéniségüket hűen tükröző alkotások létrehozása volt – s ez sikerült is.
Az, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott, elsősorban nekik, az ő szerepvállalásuknak és alkotó hozzáállásuknak köszönhető.
Pápai-Tarr Ágnes hangsúlyozta: nem titkolt céljuk ezzel a kiállítással a szemléletformálás. Azt gondolják ugyanis, hogy a társadalom még mindig nem engedi magához elég közel a fogyatékossággal élőket. Azt szeretnék üzenni ezzel a kiállítással, hogy a fogyatékossággal élők is a társadalom részei, fantasztikus emberek, s arra tanítanak bennünket, hogy lássuk másképpen a világot, másképpen önmagunkat, s tanítanak bennünket az igazi és őszinte szeretetre, gondoskodásra. A Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége elnöke reményét fejezte ki, hogy ez az üzenet nagyon sok emberhez el fog jutni.
Ők boldogok!
Széles Diána, Debrecen alpolgármestere arról beszélt:
jól ismeri azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek családjai, a velük foglalkozó intézmények munkatársai napi szinten milyen nehézségekkel, kihívásokkal néznek szembe, milyen nehézségekkel küzdenek. Úgy véli, ez a kiállítás arról is szól, hogy ezek a fiatalok megmutatják: ők boldogok.
Azért lehetnek boldogok, mert ott állnak mellettük a szüleik, hozzátartozóik, az intézmények segítő munkatársai, akik szívvel-lélekkel azért dolgoznak, hogy ezeket a fiatalokat átsegítsék a napi nehézségeken. Debrecennek olyan polgárai vannak, akik képesek az összefogásra, az együttműködésre, az egymás iránti türelemre. Azért vagyunk türelmesek, mert képesek vagyunk magunkat mások élethelyzetébe beleképzelni. Ezek az értékek e mögött a kiállítás mögött is szépen láthatók. Széles Diána elmondta: egy olyan Debrecenben szeretne élni, ahol sokak számára fontos, hogy másokon hogyan tud segíteni. Debrecen már ma is ilyen, gondoskodó város, melyben jól lehet érezni a pozitív energiákat. Itt olyan emberek élnek, akik képesek másokért tenni. S Debrecennek ez a legnagyobb ereje. A város büszke lehet arra, hogy azok, akik például a virágkarnevál alkalmából ide látogatnak, maguk is jól érzékelhetik ezt az erőt, amely egy ilyen fotókiállítás formájában is megmutatkozik. Széles Diána köszönetet mondott mindenkinek, aki ennek a kiállításnak a létrejöttéhez hozzájárult, külön is köszönetet mondott Pápai-Tarr Ágnes tevékenységéért, köszönetet a fiataloknak, akik vállalták a fotózást, s ezzel mintegy „nagyköveteivé” váltak a fogyatékossággal élőknek. Szavai szerint: Debrecenben él az a szeretet, az összetartozás-érzése, s nagyon fontos, hogy képviseljük ezeket az értékeket.
Minden emberi élet értékes
Oláh István, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség elnök-lelkipásztora szerint csodálatra méltó, hogy ez a kiállítás örömmel mutathatja meg a város központjában, hogy minden emberi élet értékes. Különbözőek vagyunk, de mégis mindannyian értékesek. Több évtizeddel ezelőtt nem lehetett megmutatni a társadalomnak a nehézségekkel küzdőket, a fogyatékossággal élőket. A rendszerváltás után ez megváltozott. Mások mellett az egyház elsőként vállalta fel, hogy megmutassa: mindenkinek vannak értékei, mindenkinek lehet teljes és egész az élete, s tegyünk is meg mindent ezért. Ez az indíttatás a Szentírásból táplálkozik. Az Úr azt üzeni Pál apostolnak: Az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Gyógyító szeretetével Jézus Krisztus is mindig azokat kereste fel, akik elesettek voltak, nehéz helyzetben voltak, betegek voltak, problémákkal küzdöttek. A keresztyén embereknek ezt hangsúlyossá kell tenniük: nekik is oda kell állniuk azok mellé, akiknek nehezebb az életük, annak érdekében, hogy az ő életük is boldogabb, örömtelibb, szeretetteljesebb legyen. Mert a szeretet körbeér – s ehhez mindenkire szükség van.
A kiállításmegnyitón közreműködött a Lehőcz Zsuzsa-Takács Dániel művészházaspár, Szántai Anna, Pápai Zétény, Rusznyák Böbi és Groák Kinga. A közel 40 fotót felvonultató kiállítás képei az Emlékkertnek a Debreceni Református Kollégium épületével szembeni szakaszán 2025. augusztus 22-ig láthatók.
