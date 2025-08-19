„Minden élet érték” – fotókon mutatják meg a debreceni fiatalok, hogy mit is jelent igazán boldognak lenni

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége Életvirágok a Szeretetkertben címmel nyitott fotókiállítást a virágkarnevál idejére Szeretetkertté alakult Emlékkertben 2025. augusztus 18-án – áll az önkormányzat közleményében. Mint írják, Bódor Edit, a Debreceni Karitatív Testület elnöke bevezetőjében hangsúlyozta, hogy ezzel a fotókiállítással lassan megvalósul a Szeretetkertnek az a jelmondata, hogy itt a szeretet körbeér – hiszen ezzel a kiállítási anyaggal már majdnem teljesen bezárult a kert kerítésének civil szervezetek, intézmények, csoportok, magánszemélyek összefogásával való feldíszítése. Ez a kiállításmegnyitó egy különleges első alkalom, melynek biztos, hogy lesz folytatása a jövőben, s azt szimbolizálja, hogy a szeretet átfog mindent.

Mi a fotókiállítás célja?

Pápai-Tarr Ágnes, a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége elnöke a kiállítás létrejöttének rövid történetét elevenítette fel. Mint elmondta, a tavalyi virágkarneváli héten a szülőszövetség tagjai közül is segítettek néhányan az Immánuel Otthon fiataljainak az Emlékkert kerítésére kerülő díszítések elkészítésében. Akkor határozták el, a szülőszövetség tagjai hogy 2025-ben szeretnének ehhez a díszítéshez valamilyen saját alkotással is kapcsolódni. A fogyatékossággal élő gyerekeket, fiatalokat virágok közt ábrázoló fotókat felvonultató kiállítás ötlete Novoth Andreától, a szülőszövetség alelnökétől származott, a megvalósítása pedig nem lett volna lehetséges a szövetség életét, tevékenységét már évek óta nyomon követő, dokumentáló Kovács-Molnár Andrea fotóművész nélkül. A

cél a fogyatékossággal élő fiatalok játékosságát, jókedvét, örömét, egész egyéniségüket hűen tükröző alkotások létrehozása volt – s ez sikerült is.

Az, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott, elsősorban nekik, az ő szerepvállalásuknak és alkotó hozzáállásuknak köszönhető.

Pápai-Tarr Ágnes hangsúlyozta: nem titkolt céljuk ezzel a kiállítással a szemléletformálás. Azt gondolják ugyanis, hogy a társadalom még mindig nem engedi magához elég közel a fogyatékossággal élőket. Azt szeretnék üzenni ezzel a kiállítással, hogy a fogyatékossággal élők is a társadalom részei, fantasztikus emberek, s arra tanítanak bennünket, hogy lássuk másképpen a világot, másképpen önmagunkat, s tanítanak bennünket az igazi és őszinte szeretetre, gondoskodásra. A Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar Megyei Szülőszövetsége elnöke reményét fejezte ki, hogy ez az üzenet nagyon sok emberhez el fog jutni.