Ilyen volt a Debreceni Népi Együttes gálaműsora a Kossuth téren – fotókkal
Jubileumot ünnepel a Debreceni Népi Együttes. Fergeteges műsort adtak a Debreceni Virágkarnevál programján.
A Debreceni Virágkarnevál egyik ünnepi eseménye volt augusztus 16-án a 75 éves Debreceni Népi Együttes és a Jászsági Népi Együttes közös gálaműsora. Szombat este megtelt a Kossuth tér a népzene és néptánc iránt érdeklődő közönséggel.
A magyar néptánc volt a főszerepben a Debreceni Virágkarnevál programján
A Debreceni Népi Együttes – „Moldvától-Moldváig” című műsora egy különleges, nagyívű táncos-zenei utazás a Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek népi kultúráján keresztül. A Debreceni Virágkarnevál programsorozata gálaestjének vendége a kiváló Jászság Népi Együttes volt, akik évtizedek óta elkötelezetten őrzik és éltetik a magyar paraszti kultúra szellemiségét.
75. születésnapi gálaműsora a Debreceni VirágkarneválonFotók: Katona Ákos
