Ilyen volt a Debreceni Népi Együttes gálaműsora a Kossuth téren – fotókkal

A Debreceni Virágkarnevál egyik ünnepi eseménye volt augusztus 16-án a 75 éves Debreceni Népi Együttes és a Jászsági Népi Együttes közös gálaműsora. Szombat este megtelt a Kossuth tér a népzene és néptánc iránt érdeklődő közönséggel.

A Debreceni Virágkarnevál részeként adott gálaműsort a Debreceni Népi Együttes

Forrás: Katona Ákos

A magyar néptánc volt a főszerepben a Debreceni Virágkarnevál programján

A Debreceni Népi Együttes – „Moldvától-Moldváig” című műsora egy különleges, nagyívű táncos-zenei utazás a Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek népi kultúráján keresztül. A Debreceni Virágkarnevál programsorozata gálaestjének vendége a kiváló Jászság Népi Együttes volt, akik évtizedek óta elkötelezetten őrzik és éltetik a magyar paraszti kultúra szellemiségét.