augusztus 20., szerda

István névnap

30°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi kultúra

1 órája

Centenáriumi ünnepség Görbeházán

Címkék#rövidhírek#100 év örökség#Hajdúsági Mulatós Együttes#Görbeháza

Haon.hu
Centenáriumi ünnepség Görbeházán

Fotó: Vendel Lajos

A „100 év öröksége" programsorozat ünnepélyes záróeseményét szeptember 27-én tartják Görbeházán. A nappali programok között traktoros és lovas felvonulás, táncbemutatók és családi rendezvények szerepelnek. 

Az esti ünnepi műsor részeként elismerő díjakat adnak át, majd vacsora és bál következik a Hajdúsági Mulatós Együttessel, tájékoztattak a szervezők.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu