Helyi kultúra
1 órája
Centenáriumi ünnepség Görbeházán
Fotó: Vendel Lajos
A „100 év öröksége" programsorozat ünnepélyes záróeseményét szeptember 27-én tartják Görbeházán. A nappali programok között traktoros és lovas felvonulás, táncbemutatók és családi rendezvények szerepelnek.
Az esti ünnepi műsor részeként elismerő díjakat adnak át, majd vacsora és bál következik a Hajdúsági Mulatós Együttessel, tájékoztattak a szervezők.
