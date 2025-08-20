Centenáriumi ünnepség Görbeházán

A „100 év öröksége" programsorozat ünnepélyes záróeseményét szeptember 27-én tartják Görbeházán. A nappali programok között traktoros és lovas felvonulás, táncbemutatók és családi rendezvények szerepelnek.

Az esti ünnepi műsor részeként elismerő díjakat adnak át, majd vacsora és bál következik a Hajdúsági Mulatós Együttessel, tájékoztattak a szervezők.