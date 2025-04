Forró nyár lesz ez is: lerántották a leplet a három legnagyobb debreceni fesztiválról – fotókkal

Dobos Zita és Papp László ismertette a fesztiváli programokat

Fotó: Vida Marton Peter / Forrás: Vida Márton Péter

Ehhez hasonlóan a Gourmet-n egy látványkonyha kap helyet, ahol Michelin-csillagos séfektől leshetünk el konyhai praktikákat. Jelen lesz többek közt Mészáros Ádám kétszeres Michelin-csillagos séf, valamint az ország legnívósabb éttermei is. A gasztronómiai fesztivál idén Filmes élmények tematikára épül, vagyis olyan ételeket hoznak be a szakácsok, amik ismert mozifilmek hangulatát varázsolják a Nagyerdőre, vagy épp a vásznon látott ételeket gondolják újra. Dobos Zita példaként hozta fel az Ízek, imák szerelmek című filmet, amelyben Julia Roberts az olasz ételeket kóstolgatja, valamint a Lecsó című animációs film is megmutatkozik a kiállítóhelyeken.