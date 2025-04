Jött, majd eltűnt mint a kámfor - misztikus élményét idézte fel Pataky Attila Debrecenben – fotókkal

A debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpad idén ünnepli fennállásának 75. évfordulóját. A jeles alkalomból különleges programokkal készülnek a szervezők, amit április 30-án a Csokonai Fórumban tartott sajtótájékoztatón jelentettek be a város kulturális életének képviselői. A jubileumi évadban 17 különböző produkció, összesen 20 előadás várja majd a közönséget június 4. és szeptember 3. között.

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad 75. jubileumi évadáról beszéltek sajtótájékoztatón Debrecenben

Forrás: Czinege Melinda

Papp László, Debrecen polgármestere az eseményen kiemelte, hogy az elmúlt évtizedek során rengeteg fejlesztés zajlott a városban, de a kulturális célú beruházásoknak különleges jelentősége van.

Talán ezekre fogunk mindannyian visszaemlékezni, mert persze a gyárak és a munkahelyek is nagyon fontosak, de ahol az élmény születik, ahol érzelmek születnek, ahol örülnek az emberek és jól érzik magukat, talán azok a fejlesztések a legjobbak

– mondta a polgármester.

A városvezető büszkén említette, hogy részt vehetett a szabadtéri színpad megújításában, amely ma Debrecen kulturális életének egyik ékköve. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a Nagyerdei Szabadtéri Színpad ünnepli 75. születésnapját idén, hanem a Debreceni Népi Együttes is, és nemrég jubilált a Hajdú Táncegyüttes is. A polgármester örömét fejezte ki, hogy a két nagy debreceni néptáncegyüttes együttműködik és közösen tud gondolkodni fellépésekben és produkciókban.

Gazdag programkínálat az ünnepi évadban

Mátyássy Szabolcs, a Csokonai Nemzeti Színház igazgatója részletesen beszámolt a jubileumi évad terveiről. Elmondta, hogy a tavalyi 12 produkcióhoz képest idén 17 különböző előadást, összesen 20 alkalommal láthat majd a közönség a szabadtéri színpadon. – Léptékváltás lesz. Tehát hasonlóan, mint ahogyan Debrecen is folyamatosan fejlődik, megújul, célunk, hogy valamiként a kultúra is ebbe integrálódjon, hasonló módon tartsuk a lépést – fogalmazott Mátyássy Szabolcs.

Az igazgató elárulta, hogy a színház munkatársai az egész országot bejárták, hogy a legkiemelkedőbb előadásokat hozzák el Debrecenbe. A programkínálatban 7 prózai előadás, 5 zenés produkció, 2 táncelőadás és 3 koncert szerepel.

– Próbáltunk olyan színházakat, illetve társulatokat is beemelni, akik még nem jártak nálunk – tette hozzá a direktor.