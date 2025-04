Udvarlás bőséges vízzel: a tűző napon is bőrig áztak a debreceni lányok – fotókkal

A vizesvödör beszélt helyettük

A legkisebb fiú előlépett, megpödörte bajusza helyét, megigazította napszemüvegét, és versbe foglalta fenyegetését. Hogy bizony a mögötte álló, tesztoszterontól szétcsattanó legények egy csepp vizet sem hagynak a kannákban. Aztán inkább a szavakkal, mint a vízzel fukarkodott:

Zöld erdőben piros tojás, ibolya, meg minden. Fogadjunk, ha ottan megállsz, eltalálunk innen

– mondta ízesen, és már lendültek is a vödrök, felcsaptak az éles sikolyok, és bizony, telibe találták a lányokat, de még a kamerások is kaptak belőle. Amazok pedig csak akkor bújtak elő a fák mögül, amikor már üres kongással koppant a kövön a kanna. Kis hímes tojásos kosarakkal, tálcányi koccintani valóval tértek vissza, amit a legények nem is utasítottak el.

Voltam már olyan húsvéton, ahol zene is szólt

– pirított oda az egyik legény a zenészeknek, akik tüstént a húrok közé csaptak, és hetedhétországra szóló tánc kerekedett.