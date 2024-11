A Vojtina Bábszínház új előadása, a Sárkánykirály című dán népmese alapján írt történetben egy tomboló, fékezhetetlen sárkánnyal találkozhatnak a tizenévesek, aki hosszú utat megjárva végül megtanulja kezelni az indulatait, megbarátkozik a környezetével és önmagával is – hívta fel rá a figyelmet a debreceni társulat. Mint írták, a Vojtina − szakítva nagyszínpadi hagyományaival − az idősebb korosztályt, a kiskamaszokat szólítja meg, a 12 évnél idősebb korosztálynak ajánlva az előadást. A darab rendezésére a bábszínészként végzett, de rendezőként és táncosként is foglalkoztatott fiatal alkotót, Kovács Domokost kérték fel, aki a bábszínház és a mozgásszínház vegyítésében találta meg a felnövekvés-történet ideális formáját, így a produkció koreográfiáját is jegyzi.

Fotó: Rudolf Karancsi-Albert / Forrás: Vojtina Bábszínház

A gyermektelen királynét két rózsával ajándékozza meg egy különös öregasszony: ha a pirosat eszi meg, akkor fia, ha a fehéret, akkor lánya születik. Ám a királyné képtelen dönteni, és ennek meg is lesz az ára: egy félelmetes sárkányt hoz a világra. A sárkány immár él és élni akar: az irányítás az ő kezében van, de sem ő, sem a környezete nem tudja, hogy mit kezdjen a benne tomboló pusztító erővel. Bár próbál kapcsolódni, hiába: mindenki menekül előle. Ennek hatására ő is egyre kérgesebb bőrt növeszt maga köré, pedig csakis valódi énje feltérképezése és elfogadása által válhat torzszülöttből az érzelmeit vállaló emberi lénnyé. Ebben lesz a segítségére egy másik ember, aki hozzá kapcsolódva arra bátorítja, hogy eljusson önmaga lényegéig. Az előadás a bábszínház és a mozgásszínház eszközeinek segítségével a zord fjordok partvidékére kalauzolja a nézőket, ahol a látszólag fagyos felszín alatt valódi kapcsolódásokra bukkanhatunk.

Vojtina Bábszínház: Miért a Sárkánykirály?

A Nagy Orsolya által színpadra adaptált történet a rendező szerint számos ponton találkozik a kamaszok életérzésével. „Nagyon passzol hozzájuk az az állapot, amiben ennek a mesének a címszereplőjét, a sárkányt láthatják majd. Az út, ahogy valakinek a teste megváltozik, illetve ahogyan az előadásban az emberi formát öltést metaforikus szinten kezeljük, nagyon hasonló azokhoz az élményekhez, amit ez a korosztály megtapasztal.

Ebben a korban nagyon fontos testi változásokon esnek át, formálódik az érdeklődési körük is, nem beszélve arról, ahogy egy kiskamasz definiálja magát: már nem annyira gyerek, de még nem is felnőtt.

Meghatározó kérdések merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy hová tartozik, ki is ő valójában. Nagyon fontos jellemzője a főszereplőnknek, hogy nehezen kezeli az indulatait. Sokféleképpen megjelenik az előadásban, hogy ez a feszültség hogyan nyer utat magának, ami szintén nagyon ismerős lehet majd a közönségünknek. Az, hogy ennek a feszültségoldásnak formát találjunk, vagy erről gondolkodjunk, nagyon fontos ebben a korban.”