„A kis őshüllő nem ellenkezett, a fiú meleg tenyerében biztonságban érezte magát, és bár nem tudott beszélni, Bekőnek meg fogalma sem volt arról, mit csináljon, mindketten érezték: ez egy olyan barátság kezdete, amilyet még soha nem látott a bányász lakótelep.” Egy mondat Vass Gergely második könyvéből, A nagy dinoszauruszkalamajkából, mely mű kétszeres időutazás. Visszavisz az 1980-as években élt gyerekek világába Bányai Bekő, Ásófülű Robi, Fúrófejű Feri és Lapátlábú Csabi kalandos történetén keresztül, és egy letűnt hazai iparág, a bányászat világába. De miért született meg a könyv, mi motiválta a szerzőt, az ügyvédként dolgozó Vass Gergelyt, és mi a célja az írással? A Cívishír beszélgetéséből ez is kiderül.

Vass Gergely, a mesekönyveket író debreceni ügyvéd

Forrás: magánarchívum

Főállásban ügyvédként leginkább büntetőügyeket viszel, ám hamarosan megjelenik a harmadik, gyerekeknek szóló könyved. Ezt a kettősséget hogyan oldod fel magadban?

A szüleim is ügyvédek, édesanyám válóperekkel foglalkozik, édesapám pedig céges polgári perekkel. Lefedetlen volt a büntetőjog, abban helyezkedtem el, de az ő területükön is dolgoztam. Vannak statisztikák, hogy melyek a legstresszesebb szakmák, és a lista elején szerepel az ügyvéd is. Nálam is elindult az ügyvédkedés darálója, és rájöttem, meg kell óvnom a lelki egészségemet. Így elkezdtem mesélni a gyerekeimnek, mert kikapcsolt, le tudtam tenni a mindennapi terheket. Két gyerekem van, a meseolvasás mindig is fontos része volt a családi életünknek, még a születésük előtt is meséltünk nekik. Ám amikor nagyobbak lettek, villanyoltás után is követelték a folytatást, így megszülettek az „apamesék”.

Sok szülővel beszélgettem, és kiderült, nagyon sok apának megvannak a saját meséi, amit estéről estére szőnek tovább. Én viszont vettem a fáradságot, és le is írtam ezeket a történeteket.

Fiatalabb korodban is érdekeltek a mesék, vagy ez csak a gyerekek születésekor lett fontos?

Már általános iskolás koromban is írtam meséket, sőt, regényíró versenyen is indultam, de a gimnáziumban – szakmai támogatottság hiányában – ez alábbhagyott. Ám az esti mesélések hatására elemi erővel tört fel bennem, hogy muszáj írnom. Ez az íráskényszer azóta is tart. Az első könyvem, az Altatómese a kerek erdőből 2021-ben jelent meg. A gyerekeim mondták, hogy „apa, olvass fejből!”, és olyankor mindig ezt a történetet kérték. Majd egy budapesti könyvkiadó ügyvezetőjével sodort össze az élet, és beszélgetésünk során közölte, a cég nyit a mesekönyvek piaca felé. Kapóra jött, mondtam, nekem épp van egy kéziratom. Megkértem a sógornőmet, Benkő Lilla festőművészt, hogy készítsen a műhöz illusztrációkat, így születtek az A4-es akvarellek. És ez a könyv nemcsak magyarul, hanem angolul is megjelent. Telt-múlt az idő, nőttek a gyerekeim, és elkezdtem egy olyan történetet, ami az ő korosztályuknak szól. A dinoszauruszok megkerülhetetlenek egy kisgyerekes családban, így elkészült A nagy dinoszauruszkalamajka.