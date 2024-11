Rendhagyó órán járt Nyíregyháza egyik iskolájában Sidlovics Gábor, a Tankcsapda gitárosa. Sidit a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményébe hívták meg, ahol egy osztályteremnyi diák előtt beszélt hétfő délután a Szon beszámolója szerint.

A zenészt Roma Ádám pedagógus hívta el az iskolába a Példaképek a Petőfiben program keretében, amelyben 8 év alatt már 282 vendéget fogadhattak. Sidi ötödikesek előtt beszélt egy tanteremben, ahol feldíszített tábla várta, rajta a saját és a zenekar nevével, valamint hangfallal, gitárral és mikrofonnal.

Sidlovics Gábor a cikk szerint elmesélte, hogy 5. osztályos korában kezdett el hangszeren játszani és a mai napig nagy lelkesedéssel gitározik, beleértve a koncerteket is. A gyerekek rengeteg kérdést tettek fel a zenésznek, az is érdekelte őket, hogy egy évben hány koncertjük van, találkozott-e már világszintű hírességgel, vagy hogy miért lett a zenekar neve Tankcsapda. A beszélgetés után Sidi még bő félóráig autogramot osztogatott és fényképezkedett is a gyerekekkel,