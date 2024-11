Július 1-jével Magyarország átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, ennek jegyében féléves útjára indul a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című kulturális programsorozat is. Az eseménysorozat részeként a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének szervezésében a múzeumok együtt számos városi rendezvényre látogatnak el. Most november 22-23-án ismét a debreceni látogatókra vár a Múzeumok Standja, ami különleges élményeket kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt: a látogatók múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnek részt, ahol a játékos formában történő tanulás mellett különböző kreatívipari termékek is megvásárolhatóak lesznek – derült ki a az esemény sajtóközleményéből.

Számos programmal vár a Múzeumok Standja Debrecenben

Forrás: Illusztráció / MW-archív

A Déri Múzeum által támogatott standon olyan egyedülálló termékek lesznek elérhetők, mint a „Cívisek világa” című vászontáska vagy a Munkácsy-trilógiát ábrázoló hűtőmágnes. A program során a gyerekeket óriás kirakóval, memóriajátékkal és más játékokkal várják, míg a felnőttek személyiségteszteken és kvízeken próbálhatják ki tudásukat.

A programokon való részvétel ingyenes. Szeretettel várnak minden érdeklődőt. További részletek az esemény Facebook-leírásában találhatóak.