Libákkal és Abbával indult az év utolsó gasztrobulija Hajdúszoboszlón – fotókkal, videóval

A pénteki megnyitón az adakozásról és a rászorulók megsegítéséről is beszélt a polgármester. A Márton-napi Vigadalom ezúttal is a libás fogások körül forog, de koncertek és családi programok is várják a vendégeket.

Péntek este megkezdődött Hajdúszoboszlón az év utolsó gasztrofesztiválja, a Márton-napi Vigadalom, amelyen minőségi étel- és italkínálattal, valamint zenés és családi programokkal várják a látogatókat, számolt be a Facebook-oldalán Czeglédi Gyula. A megnyitón a polgármester felhívta a figyelmet Szent Márton szellemiségére, a jóságra, az adakozásra és a rászorulók segítésére. Sokan voltak kíváncsiak a Márton-napi Vigadalom pénteki programjaira

Forrás: Tóth Imre A vendégek pénteken például Abba- és Hungária-show-n bulizhattak, de szombaton is lesznek programok, többek között Oláh Gergő és a Roy és Ádám Trió zenél majd a fesztiválon.

Márton-napi Vigadalom Hajdúszoboszlón: ilyen volt a péntek Fotók: Tóth Imre





