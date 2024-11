November 29-én 17 órakor a létavértesi művelődési ház emeleti termében, a Rózsa utca 1-3. szám alatt nyílik meg Pikó Sándor festőművész festményeinek, és Tikász Sándor grafikus rajzainak kiállítása. Pikó Sándor, akit a Debreceni Virágkarneválon felvonuló szép kocsik alkotójaként is ismerjük, és aki a Lux együttes dobosaként több alkalommal játszott a létavértesi művelődési házban, illetve városnapok alkalmával, most nagyméretű alkotásait mutatja meg a művészetet kedvelőknek. Tikász Sándor gitáros, több debreceni formáció zenésze, aki korábban szintén sok bálon zenélt itt, most grafikáival tér vissza. A kiállítást Szima Sándor köszöntője nyitja meg, majd Tikász Sándor tart tárlatvezetést.

Tikász Sándor: Krisztus eljövetele (részlet)

Forrás: Turóczi Barnabás