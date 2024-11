A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület nádudvari tagcsoportja nevében Boros Lajosné nyugdíjba vonult iskolaigazgató köszöntötte a szép számban megjelent közönséget Szatmáriné Asztalos Julianna tanár, festő, úttörőcsapat-vezető emlékkiállításának megnyitóján november 12-én, kedden az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtárban. A Pro Urbe Emlékérmes Liszt Ferenc Kórus, Szatmáriné Ferenczi Hajnalka vezényletével ideillő dalcsokorral vezette fel a tárlatnyitót.

Kálmán Antalné szavait hallgatja Boros Lajosné, a háttérben Szatmáriné Asztalos Julianna fotója, felette alkotásai a kiállításon

Forrás: Marján László

Ezután, Maczik Erika, polgármester köszöntőjét követően, az alkotó pályatársai, batátai emlékeztek Julikára, Julika nénire, aki negyven éven keresztül tanított Nádudvaron, bár Kabán született és lakott.

A kiállítás mellett könyvben is megjelenik

A november 22-ig megtekinthető kiállítás kapcsolódik a Pedagógusok arcképcsarnoka 23. kötetének kiadásához, melyben Julika életpályája is megjelenik. Ezt az írást Kerti Józsefné jegyzi, aki ez alapján mutatta be a sokaknak kedves néhai pedagógus szeretettel teli életútját.

Kerti Józsefné

Forrás: Marján László

Saját közös emlékeit idézte fel Juhász Sándorné, Novák Józsefné, dr. Takácsné Baranyai Etelka, valamint Kovácsné Beke Mária is, aki a kötetben visszaemlékező egykori tanítvány, Ludman Lászlóné Hideg Panni szavait tolmácsolta, már csak azért is hitelesem, hiszen ő maga is tanítványa volt későbbi kolléganőjének. A kiállítást rendező Zagyva János technika-rajz szakos tanárnak is megköszönték a munkát.

A Liszt Ferenc Kórus alkalomhoz illő műsort adott

Forrás: Marján László

A Pedagógusok arcképcsarnoka 23. kötete kapcsán a szerkesztőbizottság tagjaként Kálmán Antalné is felszólalt. Az idei kiadványban három nádudvari pedagógus portréja olvasható, Szatmáriné Asztalos Julianna mellett még két óvónőre, Kalmár Imrénére és Nagyné Erdős Gyöngyire emlékeznek.