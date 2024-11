Kérdeztük a ritkaságokról is, Fazekas Attila munkáit emelte ki, a magyar képregényrajzoló műveit keményfedeles változatban is kiadták, ezeket az ereklyéket előszeretettel vadásszák a gyűjtők is. Alsó hangon 25 ezer forintot ér egy-egy kötete, de a Star Wars-gyűjteménye 150-200 ezer forintot is érhet.