Ahogy arról korábban már beszámoltunk, gondos előkészületek után, hatalmas ládába csomagolva indult útjára a Golgota Debrecenből november elején. A Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulójára rendezett, a Munkácsy – Egy világsiker története című nagyszabású tárlatának november 26-i megnyitóján részt vett Debrecen polgármestere, Papp László is, aki közösségi oldalán is be is számolt a jeles napról.

A Golgota is a helyére került, így a fővárosi nagyközönség is megcsodálhatja a Szépművészeti Múzeumban kiállított Munkácsy-remekművet

Forrás: Facebook / Papp László

Bízom benne, hogy sokakat olyan csodálattal tölt majd el, mint a Debrecenbe látogatókat! Büszkék vagyunk, hogy a nemzet fővárosában hozzájárulhatunk egy nagy magyar festőművész munkássága előtti tisztelgéshez ezzel a gyönyörű kiállítással

– fogalmazott Papp László.

Munkácsy Mihály trilógiájának legméretesebb festménye március 30-ig lesz a Szépművészeti Múzeum kiállítási darabja.