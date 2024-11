A szombaton 17.30-kor kezdődő, nagy hagyományú találkozón hat banda csap a húrok közé, méghozzá igazán keményen, hiszen a death, black, thrash metal stílusokat képviselik.

Peter D. Maniaktól, a házigazda Angerseed frontemberétől egyebek mellett megtudtuk: a fellépők sorában egy csehországi csapat, a Tortharry is szerepel: első alkalommal lépnek fel Debrecenben, s Pamet Kamenu című lemezüket mutatják be. Maga az Angerseed életében jelentős jubileumot képvisel a szombat este: a debreceni csapat a 200. koncertjét adja, s az új albumáról is játszik előzetest. A Remorse /old versio/ az eredeti felállással lép színpadra, az első 3 lemezzel. Az Athame öt év után ad koncertet újra a cívisvárosban, és a készülő lemezéről is játszik dalokat. A Feretrum első alkalommal lép fel Debrecenben, s az ő készülő lemezükbe is „bele lehet hallgatni” a víztoronyban. A Die Be Killed ugyancsak újonc a cívisvárosban, s a The First Doom című EP-jét mutatja be.