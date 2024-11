A legtöbben az esemény tematikájához illeszkedően két keréken gurultak be a debreceni kerékpármúzeum megnyitójára. Az érdeklődőket kint verkliszó szórakoztatta, bent pedig számtalan márkájú és formájú közlekedési eszköz: a kiállítótérben többek között olyan járgányok tekinthetők meg, mint egy zománctáblás Csepel csoda, egy svájci katonai kerékpár 1928-ból, de láttunk lábbal hajtós kisautót is.

Több mint 20 év munka van a debreceni kerékpármúzeum gyűjteményében

Forrás: Kiss Annamarie

Katona Attila veteránkerékpár-gyűjtő, a kerékpármúzeum alapítója elmondta, a létesítmény ugyan augusztus 1. óta üzemel, az udvar felújítási munkálatai miatt azonban az ünnepélyes megnyitó őszre tolódott.

Már több mint száz kerékpárt mutatunk be az 1800-as évek elejétől a mai napig használt darabokig. Több mint 20 év munkássága tükröződik vissza ebben a gyűjteményben, amely egyébként mindennap változik, folyamatosan cserélődnek a kiállított tárgyak

– tájékoztatott.

Puskás István (balról) és Katona Attila a múzeum ünnepélyes megnyitóján

Forrás: Kiss Annamarie

– A jelenlévők számát látva kijelenthetjük, hogy volt értelme annak a 3 éves közös gondolkozásnak, ami megelőzte a múzeum megnyitását – fogalmazott Puskás István, Debrecen kultúráért felelős alpolgármestere.

Együttműködés eredménye a debreceni kerékpármúzeum

Kiemelte, példaértékű együttműködés jött létre Katona Attila alapító és civil szervezete, valamint az önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. között, amíg együtt kidolgozták, hogyan lehet egy magángyűjteményt bemutathatóvá tenni, hogy az állami közgyűjtemény részévé válna.

– Látszólag egyszerűnek tűnik, hogy van itt egy hely, ahova be vannak pakolva a bringák, de rengeteg kihívás és számtalan elvetett ötlet áll mögötte. Végül a Cívis Ház Zrt.-nek köszönhetően találtuk meg ezt az ingatlant, ami kiszolgálta azt a célt, hogy a turisták által is könnyen megközelíthető legyen – tette hozzá az alpolgármester. Hangsúlyozta, a kerékpármúzeumot egy civil szervezet működteti, de mindenkinek a közös ügye, hogy a jövőben is fent tudjon maradni.

Halápi Sándor (balról) és Olexa Miklós örömüket fejezték ki, hogy újabb létesítmény alakult az országban

Forrás: Kiss Annamarie

Az ünnepélyes megnyitón Olexa Miklós, az első magyarországi kerékpármúzeum alapítója is mondott köszöntőt. – Eddig egyedül voltam a Kárpát-medencében, most végre Katona Attilának köszönhetően Balassagyarmat mellett Debrecen is bekapcsolódott, ami egy óriási lehetőség a kerékpárkultúra népszerűsítésére, főleg itt, a város főutcáján. Ez a tárlat más jellegű, mint a konzervatív balassagyarmati: színes, barátságos, kedves – adott hangot a vélekedésének. Halápi Sándor kétszeres velocipéd-világbajnok szintén örömét fejezte ki, hogy hazánkban ezentúl több helyen is megtekinthetőek veterán kerékpárok.