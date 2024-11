Tartalmas szakmai úttal a háta mögött szeptemberben Galambos Zoltán is csatlakozott a Debreceni Egyetem oktatói gárdájához. A tapasztalt zenész a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakának indulásakor zeneszerzés-hangszerelés szakon végzett 1994-ben, ahol tanárai voltak Faragó Béla, Barabás Árpád, Gonda János, Gőz László, Friedrich Károly, Borbély Mihály, Binder Károly és Fekete Mária, de sokat tanult Babos Gyula gitárművésztől is – olvasható az egyetem hírportálján.

Galambos Zoltán is oktat a Debreceni Egyetem kortárs könnyűzene BA képzésén

Forrás: unideb.hu

Session zenész pályafutása során tagja volt a Mester és Tanítványai zenekarnak, majd Lerch István koncertzenekarának is. Zenei produceri feladatokat látott el a Manhattan zenekar Ajándék című albumánál, zenei producerként elkészítette a Cotton Club Singers Casino című albumát, valamint dolgozott Roy és Ádám Most Jövünk Mi! című nagylemezén is. 2001 és 2008 között Jamie Winchester & Hrutka Róbert zenekarának billentyűseként tevékenykedett. 2019-ben ABÚN néven nemzetközi zenei produkciót hozott létre, 2022-ben pedig Wolf Kati koncertzenekarának tagja volt.

Megtiszteltetés számára a Debreceni Egyetem bizalma

Nem ismeretlen számára a pedagógiai munka sem, hiszen dolgozott a Petőfi Sándor Gimnázium énektanáraként, a School of Entertainment & Technology elnevezésű nemzetközi oktatóközpontban popzeneszerzés, alkalmazott zene és remixkészítés témában több alkalommal tartott workshopokat, emellett a tatai PERON tehetségközpont popzeneszerzés, zongora- és zeneelmélet-tanára, valamint a Kodolányi János Egyetem előadóművészet alapképzési szakán is tanított korábban produceri ismereteket.

Mint mondta: az a bizalom, amit a Debreceni Egyetemtől kapott, nagy megtiszteltetés számára, ugyanakkor felelősséggel is jár. A hirek.unideb.hu-nak adott nyilatkozatában megjegyezte azt is, hogy erre azzal kíván rászolgálni, hogy a legjobb tudása szerint készíti fel a hallgatókat, és olyan tantárgyi keretrendszert dolgoz ki, mely hatékony támogatást jelent a képzés leendő szakembereinek és az egyetemistáknak egyaránt.