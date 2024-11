A fővárosban, a Nemzeti Színházban is műsorra tűzik a Csokonai Színház egyik kortárs drámáját, valamint egy másik színdarabját is – tudatta portálunkkal az intézmény. Mint írták, két előadásukat is meghívta a Nemzeti Színház, Borbély Szilárd: Nincstelenek című kortárs drámájukat és Euripidész – J.P. Sartre – Illyés Gyula: A trójai nők című színdarabjukat is bemutathatják majd a fővárosban december 17-én és december 18-án.

Forrás: Csokonai Színház

Január közepén volt a premierje Borbély Szilárd: Nincstelenek című kortárs drámájának, amelyet Botos Bálint vitt színpadra. Az előadás Borbély Szilárd azonos című regényének felhasználásával készült. Az előadás jelmezeit Bajkó Blanka Alíz, a díszletet Golicza Előd tervezte, a zeneszerző Bakk-Dávid László, míg a dramaturg Dálnoky Réka volt.

Az előadás a januári bemutató óta folyamatosan műsoron van a Csokonai Fórum Kóti Árpád termében, a nyári időszakban pedig a nagyváradi FITO nemzetközi fesztiválon is járt. A júniusi Országos Színházi Találkozón, Kaposváron pedig a Málit és a Mesijást alakító Tokai Andreát a legjobb női szerep díjával jutalmazták. Rajta kívül Szép Evelint, Komlódy Márkot, Hajdu Imeldát, Pál Hunort, Szász Gabriellát, Papp Istvánt, Dánielfy Zsoltot, Garay Nagy Tamást, valamint Steuer Tibort, Farkas Zoltánt és Számadó Barnát láthatják a nézők.

Az előadást a Nemzeti Színház is meghívta, december 17-én, kedden 19 órától láthatják az érdeklődők a Gobbi Hilda Színpadon.

Másnap egy másik előadásuk, Euripidész – J.P. Sartre – Illyés Gyula: A trójai nők című drámája vendégszerepel a Nemzeti Színházban. Az előadást Szabó K. István, Jászai Mari-díjas rendező vitte színpadra, a jelmezt Kiss Beatrix, a díszletet a Jászai Mari-díjas Antal Csaba tervezte, a zenét Ovidiu Iloc szerezte. A dráma főszerepét Ráckevei Anna, Jászai Mari-díjas érdemes és kiváló művész játssza, mellette Szép Evelin, Hajdu Imelda, Nagyidai Gergő, Tokai Andrea, Fátyol Kamilla m.v. és Vékony Anna látható.

Az előadást március végén mutatták be a Csokonai Fórum Latinovits Zoltán termében, júniusban pedig a romániai Târgoviște városában, a Babel F.A.S.T. fesztiválon vendégszerepelt egyedüli magyar színdarabként.

December 18-án, szerdán 19 órától a Nemzeti Színház nagyszínpadán látható ismét az előadás.