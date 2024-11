Szűk egyórás tökéletes szórakozást kínál a tavaly felújított Csokonai Színház kísérteties színházbejárása, az intézmény kulisszák mögötti tematikus sétája. Ottjártunkkor az érdeklődőket Tokai Andrea és Szép Evelin színművészek vezették körbe: többek között felmehettünk a színpadra, beleshettünk a díszletraktárba, megnézhettük, hol gyakorol a tánckar, és még a színházigazgató irodájába is bekopogtunk. A csoport azonban közel sem volt egyedül, szinte minden sarkon várt ránk valami rejtély, Kölcsey Ferenc valószínűleg nemcsak a Husztban, hanem a színházról is azt írta volna, hogy „oszlopi közt lebegő rémalak inte felém”.

Kísérteties programot tartott vasárnap a Csokonai Színház

Forrás: Kiss Annamarie

Az alaposan összeállított és megszervezett túrán olyan kiemelkedő alakításokkal is találkozhatunk a színfalak mögött, hogy A kör című filmből az emós kislány is sírva rohant volna el ijedtében. A jó hír viszont az, hogy senki nem ugrik elő váratlanul a hátunk mögül, hogy aztán a szívünkhöz kapva veszítsük el az eszméletünket. A programnak szintén nagy erőssége az időtartama: nem kevés, de nem is sok, pontosan annyi, amennyit tartalmasan meg lehet tölteni és a nézőknek fel lehet dolgozni.