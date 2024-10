Aki még soha nem járt ott, annak is volt némi fogalma arról, mit is jelent Debrecennek a Roncsbár. A 2012-ben nyitott a debreceni szórakozóhelyen olyan zenekarok léptek fel az elmúlt évek alatt, mint a a Beatrice, a Quimby, az Anna and the Barbies vagy a Halott Pénz. A csütörtöki búcsú pedig keretet adott mindennek, hiszen a Csapó utcai romkocsma első zenekara lett végül az utolsó is: a Tankcsapda.