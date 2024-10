Gyönyörű időben fogadta látogatóit a Nagyerdő vasárnap délelőtt. A Nagyerdei Stadion mellett rengetegen nézelődtek, érdeklődtek különféle tárgyak árai után, miközben az őszi szél ujjai simogatták a fák színes lombjait. A Haon stábja pedig mikrofont és kamerát ragadva elindult, hogy megnézze, milyen felhozatallal szolgál ezen a pazar hétvégi napon a régiségvásár Debrecenben.

Most is sok érdeklődőt vonzott a régiségvásár Debrecenben

Forrás: Molnár Péter

Kellemes hétvégi programnak bizonyult a vasárnapi régiségvásár Debrecenben

Hétvégi programok Hajdú-Bihar vármegyében akadtak szép számmal, elég csak a szombati, Szent Dömötör-napi behajtási ünnepre gondolni. A hét utolsó napján nem mentünk messzire, a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén tettünk egy nagy sétát az árusok portékáit figyelve, csakúgy, mint Tamás és párja, akik a temetőből érkezve gondolták, hogy kikapcsolódnak a jó időben, pláne, hogy elmondásuk szerint amúgy is gyakran látogatják a vásárokat. Így történt most is, a fiatalember ráadásul úgy készült, hogy nem csak nézelődik: ha talál valami érdekeset, biztosan vásárol is.

Így tett Katalin és barátnője is. Grafitrajzokat, szőtt törölközőt és kisebb, dedikált festményeket vásároltak.

Úgy gondoltuk, sétálunk egyet ebben a szép környezetben. Számunkra mindig érdekes a régiségvásár Debrecenben, mert rendszerint találunk valami gyönyörűséget. Az ékszereket is szeretjük nagyon, elég széles körű az érdeklődésünk

– fogalmazott Katalin.

Árussal is beszélgettünk, aki tetszetős bicskákat és szuronyokat árul. Molnár Józsefnek elmondása szerint 250 darabból áll a fali gyűjteménye, s nem is tervezi eladni.