a szándék szerint ez a könyvtár hivatalosan is a Méliusz Juhász Péter Könyvtár hálózatának része lesz. A közgyűlési döntést követően egy fiókkönyvtárként fog üzemelni, ami azt jelenti, hogy meghatározott rendben a város polgárai által is felkereshető, hiszen ahogy ez az épület, úgy ez a könyvtár is a debreceni közösségé, a cíviseké, Debrecen polgáraié, és nem bezárni, hanem kinyitni akarjuk ezáltal is a városházát