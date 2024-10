Népszerű műveket, különleges zenei élményeket kínál október utolsó vasárnapján a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kara: a Mozart-maratonon a ZK hallgatói és művésztanárai több órán keresztül játsszák Wolfgang Amadeus Mozart szerzeményeit – hívta fel rá a figyelmet az unideb.hu. Mint írják, a Mozart-maraton kapcsán csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánja, aki arról beszélt, hogy Mozart művei napjainkban is örökérvényűek, az egyetem hallgatói számára pedig különleges élményt jelent, hogy mélyebben foglalkozhatnak ezzel az egyedülálló életművel.

Lakatos Péter, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar dékánja

Forrás: unideb.hu

– Mostanában országszerte népszerűvé váltak az ilyen jellegű tematikus események, koncertsorozatok, éppen ezért csatlakozott a kar is ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon izgalmas lehetőség ez, hiszen a hallgatók és az oktatók van, hogy együtt vagy akár egymással felváltva is színpadra lépnek. Ez a program igazi feltöltődést kínál a közönségnek, aki részt vesz rajta, biztosan nagyon fogja élvezni minden elemét – hangsúlyozta a kari vezető.

Oktatási szempontból is jelentős a rendezvény, hiszen a kar képzései kiemelten gyakorlatorientáltak és ebbe tökéletesen illeszkedik a tematikus nap.

– A hallgatók a képzések jellegéből adódóan nagyon sok gyakorlati órán vesznek részt, ugyanakkor egy ilyen program még nagyobb esszenciában tartalmazza azokat az elemeket, amelyekkel az egyetemi órákon is találkozhatnak. Az oktatás mellett a kar számára fontos értékek és fejlesztési területek miatt is jelentős szerepe van a Mozart-maratonnak, hiszen erősíti a kar egyetemi, városi és régiós kulturális szerepvállalását, valamint az oktatói és a hallgatói kapcsolatokat is – fogalmazott Tóth Ákos, a ZK innovációért, oktatási ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója.

Tóth Ákos, a ZK innovációért, oktatási ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója

Forrás: unideb.hu

Bolyky Zoltán, a rendezvény művészeti vezetője az eseménnyel kapcsolatban kiemelte, hogy két éve Claude Debussy műveivel indult a kezdeményezés, melynek kínálatát idén tovább szélesítették.

– Olyan szerzőt szerettünk volna választani, akihez a karról szinte mindenki tud kapcsolódni. Ilyen módon a kar szakmai programjához tökéletesen passzol az esemény repertoárja. Mozart-koktél című koncertünkön például szólóművek, fantáziák, variációk, versenyművek is hallhatók lesznek majd, de a zenei kínálat mellett különleges, informatív előadás és nagyzenekari koncert is szerepel majd az eseményen, ahol Mozart utolsó szimfóniáját is meg lehet hallgatni. Emellett igyekszünk közösségi jelleget is adni a rendezvénynek – fogalmazott a művészeti vezető.