Mikolás Tibor városszerte otthagyta a kézjegyét

Szilágyi Sándor, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatója is szólt Mikolás Tiborról, elmondta: szinte elkerülhetetlen olyan részt találni a városban, amely nem fűződne a nevéhez; panelprogramok is az ő irányítása alatt születtek szerte Debrecen városrészein, de nyomott hagyott a cívisvárosban a lakóépületeken túl, egyetemi és középülettel, áruházakkal is.

Ha a múltat nem becsüljük, és a hagyományainkat nem visszük tovább, akkor sokat vesztünk

– fogalmazott. A főigazgató kiemelte: az együttműködés nagyon fontos, mivel a mai szakképzésben, oktatásban szükség van az együtt gondolkodásra a vállalatok a kamara és az oktatási intézmények között. Szilágyi Sándor bízik abban, hogy a partnerségnek nem csak a diákok, hanem az oktatók és részesei lesznek majd.

A sajtótájékoztatót követően nyílt meg hivatalosan a Mikolás 100 című tárlat a Péchy tetőtermében, amely november közepéig lesz majd látható, a kiállítást az intézmény nyitvatartási idejében bárki megtekintheti.