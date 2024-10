Ez az esemény nem csupán a filmek vetítéséről szól: a 11. Malter Filmfesztivál a művészi kifejezés szabadságának és a feltörekvő tehetségek ünnepe is, ahol az újító szellemű történetek kapják a főszerepet – olvasható a rendezvény honlapján. Mint írják, a szervezők minden évben izgalmas és változatos rövidfilmeket válogatnak össze, amelyek túllépnek a megszokott filmes kereteken, ezáltal lehetőséget nyújtva arra, hogy a magyar és nemzetközi filmes világ új hangjai szólaljanak meg provokatív, megható vagy épp gondolatébresztő módon. Tavaly a Haon arról számolt be, hogy a 10. Malter Filmfesztiválon minden alkotás díjra érdemes volt, 2023-ban a Hajdú Online és a Hajdú-bihari Napló közös különdíját Az elveszíthető dolgok szeretete című film kapta Ladányi Jancsó Jákob rendezésében.

Az Apolló moziban tartják a 11. Malter Filmfesztivált

Forrás: Napló-archív

Az idei rendezvényen a hazai versenyfilmek mellett debreceni és nemzetközi alkotók munkáit is ingyenesen tekinthetik meg az érdeklődők a debreceni Apolló moziban, a vetítéseken online regisztrációval lehet részt venni. A kétnapos esemény október 18-án (péntek) 15 óra 30 perckor kezdődik, és az október 19-én 19 óra perckor kezdődő díjátadóval zárul, a 11. Malter Filmfesztivál programja az esemény honlapján érhető el.