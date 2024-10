Több lautitiás kórustárs is szerepel Lionel Bart „Oliver!” című darabjának előadásában, melyet nemrégiben mutatott be a Csokonai Nemzeti Színház – derül ki a Lautitia kóruscsalád Facebook-oldalán közzétett híradásból. – Jó szívvel ajánljuk, hogy aki csak teheti, nézze meg, nemcsak azért, mert lautitiások is szerepelnek benne, hanem mert amúgy is nagyon-nagyon jó lesz! – írják, hozzátéve: – Bakos Farkas, Hajós Boróka, Hajós Mária, Méhész Mira és Telenkó Zsófi, hajrá, büszkék vagyunk rátok!