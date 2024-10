– A Debrecen Art Weekhez, vagy a Debreceni Kreatív Közösséghez hasonlóan a Kreatív Terek Éjszakája is egy olyan történet, ahol a városban egy ügy iránt elkötelezett szereplők álltak össze, hogy egy közös projektben egyrészt egymást is jobban megismerjék, másrészt pedig a városnak is megmutassák magukat. A Kreatív Terek Éjszakájának közössége arra invitálja a debrecenieket jövő hét pénteken, hogy akik éreznek magukban kreativitást, keljenek útra, a KraftLab Debrecen, a Piac és a Batthyány utca között kalandozva fedezzék fel Debrecen belvárosának kreatív tereit – ismertette Puskás István alpolgármester október 11-én a Kreatív Terek Éjszakája sajtótájékoztatóján, a BeugRoomban a debreceni polgármesteri hivatal közleménye szerint.

Most először lesz Kreatív Terek Éjszakája Debrecenben, a részletekről pénteken tartottak sajtótájékoztatót

Forrás: önkormányzat

Kopócs Éva, a Maminvent márka megalkotója, az EVANI Stúdió tulajdonosa elárulta, a Kreatív Terek Éjszakájához kilenc kreatívipari szereplő csatlakozott: a BeugRoom, a Debrecen HUB, az EVANI Stúdió, a FIX Debrecen, a Kraftlab Debrecen, a Német Kulturális Fórum, a Kerékpár Múzeum Debrecen, a Sufni 2 Art House, valamint a Debreceni Egyetem Innovációs Ökoszisztéma Központja. Mint mondta, a kreatívipari közösség tagjai a saját műhelyeiben fogadják workshopokkal, előadásokkal, kézműves-foglalkozásokkal, koncertekkel a látogatókat, kora délutántól késő estig. Az EVANI Stúdióban Kopócs Éva várja majd azokat az érdeklődőket, akik újrahasznosított anyagokból szeretnének alkotni valami különlegeset.

Kreatív Terek Éjszakája: közösségi folyosófestés és bringarestaurálás is lesz

Halász D. János, a DEMKI ügyvezető igazgatója hozzátette, a Beugroomban kreatív workshoppal indul a nap. A közösségi tér előtti folyosót festhetik, díszíthetik ki a látogatók, ezzel párhuzamosan pedig kézműves-foglalkozás kezdődik az újrahasznosítás jegyében. Délután bemutatkozik a Debreceni Ifjúsági Önkormányzat és a Notre Dame Pódium. Tánc, koncert, színpadi játék vár mindenkit, elmerülhetünk a fotózás és a filmezés világában.

És ez még nem minden.