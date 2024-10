A Kodály Filharmónia Debrecen 2023/2024-es centenáriumi évada kapcsán Puskás István, Debrecen alpolgármestere a hétfői sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta, hogy a klasszikus zenének történelmi jelenléte van Debrecenben, így az idei évad gazdagon összeállított programkínálata is ennek az örökségnek a folytatása és építése. A városvezető kiemelte, hogy a klasszikus zeneművészet ügye igazán jó kezekben van Debrecenben, ahogy azt a bérletesek számának dinamikus és folyamatos növekedése is mutatja.

Új évadot hirdetett a Kodály Filharmónia Debrecen

Különleges hangversennyel is készül a Kodály Filharmónia Debrecen

A sajtótájékoztatón jelen volt Laskay Edit, a komolyzene utánpótlását biztosító Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola - AMI, a legendás hírű debreceni Zenede igazgatója, hiszen a keddi, zene világnapi hangversenyen az intézmény legtehetségesebb növendékei közül többen is szólót játszanak Kollár Imre vezető karmester irányítása alatt: Dulai Bátor Mihály fagotton (tanára: Tóth József), Dávid Roland Mózes zongorán (tanára: Laskay Edit), Jenei Jázmin oboán (felkészítő tanára: Soós Levente, tanára: Sándor Tímea), Papp Máté klarinéton (tanárai: Áchim Tibor és Linzenbold Gábor) mutatja meg tehetségét.

A sajtótájékoztatón részt vevő vezetők egyöntetűen hangsúlyozták, milyen kiemelkedő jelentősége van az ilyen együttműködéseknek, hiszen hatalmas motivációt, erőforrást jelentenek a diákok számára, akik később lehet, hogy a pont Kodály Filharmónia művészei között adnak majd elmélyült zenei élményeket a közönségnek.

Az évadról, valamint a Vajda 75 – Smetana 200 című, október 8-i hangversenyünkről Somogyi-Tóth Dániel, Debrecen főzeneigazgatója, a koncert karmestere beszélt. Az egyik legjelentősebb magyar komponista, Vajda János Kossuth-díjas zeneszerző Debrecenben ünnepli a 75. születésnapját, melyre már most hatalmas az érdeklődés a közönség soraiból.

A hétfői sajtótájékoztató résztvevői

A Kodály Kórus 2024/2025-ös évadának programjáról és terveiről Kocsis-Holper Zoltán, a kórus vezető karnagya számolt be, kiemelte: a kórus bérletes és bérleten kívüli koncertjeit is egyre többen látogatják, kóruszene ereje teljében van Debrecenben, amit a Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny sikere is méltó módon visszaigazolt.