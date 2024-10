A közelgő Kenyér Világnapja alkalmából az ízek és hagyományok jegyében rendeztek színes programot Debrecenben, a DEMKI Homokkerti Közösségi Házban, a napokban. Szabó János pékmester közreműködésével erdélyi verthéjú pityókás kenyér készült a kemencében. Míg a kicsik és nagyok a frissen sült kenyérre vártak, a pékmester a kenyérsütés rejtelmeibe, a mestersége kulisszatitkaiba avatta be az érdeklődőket, és persze válaszolt az – elsősorban házi sütéssel kapcsolatos – kérdésekre is. Mindeközben a kilátogatók Tarsoly Andorné népi iparművésszel kalászbabát is készítettek. A jó hangulatról a Hajdúsági Népzenei Együttes gondoskodott. A várva-várt cipókat – zsírral megkenve, friss zöldségekkel – közösen fogyasztották el a résztvevők.

Kicsik és nagyok egyaránt érdeklődve figyelték a kenyérkészítés fortélyait.

Forrás: Facebook/DEMKI Homokkerti Közösségi Ház

A lakomát követően kezdődött a táncház, ahol a Csavargó Banda húzta a talpalávalót. Gyerekek és felnőttek, fiatalok és idősebbek együtt élvezték a muzsikát, járták a táncot. A kezdőknek Kapusi Orsolya és Szabó Péter táncpedagógusok tanították a lépéseket – olvasható a közösség Facebook-oldalán.