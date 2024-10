Meseszerűen fogalmazva mintegy varázsütésre, ám szó szerint egy gombnyomásra színes fényshow árasztotta el a Nagyerdei Kultúrparkot pénteken késő délután. Ezzel a nagyközönség számára is láthatóvá vált a Garden of Lights elnevezésű fénykiállítás a debreceni állatkertben. A vizuális hatásra a szorgos méhek és a mesefigurák egyszerre ragyogták be a Nagyerdőt, a fák törzsén felfutó fényfüzérek megvilágították az utat.

Különleges fényshow a Nagyerdőn – megérkezett a Garden of Lights Debrecenbe!

Forrás: Czinege Melinda

– Folyamatos fejtörést okoz, hogyan tehetnénk Debrecent egyre attraktívabbá. Az év vége és az advent mindig egy nagyon kedves időszaka a városnak. Az elkövetkező hónapokban a nappalok egyre rövidebbek lesznek, éppen ezért a kultúrpark igazgatója egy olyan ötlettel állt elő, amivel a késői nyitvatartás idején is vonzóvá tehetik az állatkertet a látogatók számára – mondta a fénykiállítás megnyitóján Papp László.

A polgármester hozzátette, A park teljes területén, 17 és fél hektáron több mint 200 ezer energitakarékos LED-ízzóval megvilágított mesefigurák, száz díszítőelem és 120 díszkiválgított fa kapott helyet, egy csodálatos fényshow-t létrehozva.

Mint fogalmazott, ez gyakorlatilag egy egész estés program a családok számára. Elmondta azt is, az állatkertben nyolc fotópontot hoztak létre, ahol élményszerű fényképek készíthetnek a látogatók.

Fényárba borult a Nagyerdő! – megérkezett a Garden of Lights Debrecenbe

Forrás: Czinege Melinda

Különleges fényshow a Nagyerdőn: megújuló energia segíti a park energiaellátását

Nagy Gergely Sándor, a Nagyerdei Kultúrpark ügyvezető igazgatója örömét fejezte ki, hogy péntek délután számos látogató volt kíváncsi a Debrecenben egyedülálló látnivalóra. Emlékeztetett rá, az állatkert nemcsak nappal, hanem az esti órákban is szolgál élményekkel. Példaként említette az Állatkertek éjszakáját az Esti sétákat, illetve a tematikus vidámparki élményeket, melyek mind azt a célt szolgálják, hogy kellemes környezetben kapcsolódjanak ki a vendégek.

A Nagyerdő fenntarthatóságát kiemelten fontos szempontnak tartjuk, éppen ezért örömmel jelenthetjük be, hogy egy műszaki beruházásnak köszönhetően a kultúrpark éves energiaigényének 25 százaléka egy, a gazdasági udvarban nemrégiben telepített napelempark fedezi, egyúttal ellátja a fénykiállítást is a következő négy és fél hónapban

– emelte ki az igazgató. Nagy Gergely Sándor a fényshow tematikáját is egy nagyon szerencsés választásnak tartja, a fényshow ugyanis Pinnokió történetét eleveníti meg. Így Geppetto, Tücsök Tihamér és a Kék Tündér is megelevenedik a Nagyerdő fái között.