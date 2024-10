Nemsokára ismét kiderül, mely épületek lesznek a kortárs magyar építészet legjobbjai, idén is kiosztják ugyanis az Építészfórum által alapított Média Építészeti Díjakat, hívta fel a figyelmet az Index. A legjobbakat 2024-ben közel 200 alkotás közül választotta ki a nemzetközi előzsűri, a döntősök november 8-án mutatják be munkájukat a vezető magyar sajtóorgánumok képviselőiből álló médiazsűri és a közönség előtt Budapesten. Az Építészfórum oldalán már a közönségszavazás is elindult.

A debreceni DEAC-pálya megújult lelátója nyerheti az Épület kategória közönségdíját

Forrás: Építészfórum.hu / Varga Attila

Idén összesen 76 épületet, 89 tervet és 30 épített környezeti munkát neveztek a tervezők, amelyek közül egy közösségi alkotótér, egy monostor, egy kulturális központ, egy óvoda és egy családi ház verseng az év legjobb épületének járó díjért, a tervek között pedig öt diplomamunka mérkőzik meg egymással. Az épület, terv és épített környezet kategória legjobb 10-10-10 projektje a közönségdíjért, míg az épület és terv kategória 5-5 finalistája a Média Építészeti Díjáért versengenek – mutat rá a lap.

A mezőnyben két debreceni épületet is találni. Az Épület kategória közönségdíj-jelöltjei között ott van a Dóczy József utcai DEAC-pálya 2023-ban átadott lelátóbővítése, a finalistáknál pedig a debreceni Műszaki Kar új közösségi tere, a Szárító Műhely kapott helyet.

A debreceni Szárító Műhely

Forrás: Építészfórum.hu / Palkó György, Szentirmai Tamás DLA

A szavazás november 3-án zárul.