Bődületes felhozatallal találkozhatott, aki kilátogatott Hortobágyra október 26-án, szombaton. Tulajdonképpen az egész nap a Szent Dömötör-napi behajtási ünnepség köré szerveződött; délelőtt jótékonysági futással rajtolt az eseménysor, és rengeteg kísérőprogramon vehettek részt az érdeklődők. A nap fénypontjaként persze mégiscsak a fő attrakcióra, a behajtásra tekintünk.

Ünnepi ruhát öltöttek magukra az egykori pásztorok is

A behajtási ünnep mellett évfordulónak is örülnek Hortobágyon

Ahogy a kellemesen tavaszias időjárásra, úgy a hangulatra sem lehetett panasz Hortobágyon, ráadásul óriási tömeget vonzott a rendezvény. Majdhogynem minden sarkon rotyogott valami a bográcsban, többek között birkapörköltet és slambucot is főztek a standoknál. Nem véletlenül köszöntötte elégedetten a látogatókat Budai Bernadett, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője. Kiemelte, hogy ez a nap a pásztorok ünnepe, akik hidat képeznek a természet és a pusztai legelőket „karbantartó” állatok között.

Budai Bernadett, a Hortobágyi Nonprofit Kft. ügyvezetője

Forrás: Molnár Péter

Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a kiváló időjárási körülmények miatt örült, majd kifejtette, hogy ilyen alkalmakkor különösen érezhetjük: Hortobágy nemcsak természetes érték, hanem kulturális örökség is.

Idén különleges évfordulót ünneplünk, hiszen a Hortobágy 25 éve került fel a világörökségi térképre. Ez a behajtási ünnepség a közösség erejét is szimbolizálja, mert együtt gondoskodunk arról, hogy ezek az értékek a mai világban is éljenek, és átélhetőek legyenek

– szögezte le az igazgató.

Medgyesi Gergely Árpád, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Jakab Ádám polgármester örömét fejezte ki, hogy a megújult Vásártéren rendezhetik meg az eseményt, majd ő is az együttműködések hatékonyságát méltatta.

Jakab Ádám polgármester

Forrás: Molnár Péter

Miközben nézelődtünk a vásárban, természetesen meg is szólaltattunk érdeklődőket, és bizony, nemcsak pásztorokat láttunk figyelemfelkeltő öltözetben: Szakál Sándor Sárándról utazott el, hogy megcsodálhassa Hortobágy gyönyörű lovait. Aki látott már westernfilmet, bizonyára tudja, hogyan néz egy olyan ember, akinek winchester van a hátán… No, hát Sándor viseletéről minden bizonnyal átjön, milyen karakter is ő: – Én a vadnyugatot tolom – ismertette velünk öltözködési stílusát, majd folytatta:

A lovak, a puszta és a szabadság foglalkoztatnak a legjobban, és az a véleményem, hogy meg kell becsülni, tisztelni kell a hagyományokat. Meg kell élni ezeket a pillanatokat, én mindig feltöltődöm a pusztában, és nem is véletlen, hogy ennyien kilátogattak

– mondta.