A debreceni közönség mellett a saját hallgatóinknak is világklasszis művészeket mutathatunk be, ezzel együtt több koncerttel is csatlakozunk a kar épületének ötvenedik évfordulója alkalmából szervezett Mikolás100 rendezvénysorozathoz. A Konzervatóriumi Esték ennek jegyében olyan művészeket vonultat majd fel, akik kizárólag a kar hallgatói és oktatói. A régizenétől a filmzenéig, a kórushangversenytől a szimfonikus zenekari koncertig minden megtalálható a programkínálatban. A záró hangverseny is igazi ünnepnek ígérkezik, hiszen ott majd az eddig elvégzett munka összegzéseként léphetnek színpadra a Liszt teremben szólistaként a legkiválóbb hallgatók. Szokás szerint nyilvánosak a hangversenyek annak érdekében, hogy minél többen hozzáférjenek ezekhez a koncertekhez, hiszen telt ház mellett a művészek is motiváltabbak. A kar az oktatási rendszerben a nem zeneművészetet tanuló hallgatóinak is nyitottá tette a hangversenyeket, ami megmutatta, hogy más képzésekben részt vevő fiatalok is érdeklődnek a sokszínű koncertek iránt