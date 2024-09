Egyedülálló, legendás, zseniális rendezvény – ezt mondta a Debreceni Egyetem tanévnyitó stadionshowjáról a yoUDay egyik sztárfellépője, a Valmar az egyetem YouTube-csatornájának.

A Valmar a tavalyi yoUDay-en is fellépett

Forrás: Napló-archív

A hirek.unideb.hu emlékeztet, a Fonogram-díjas magyar popduó tagjai, Valkusz Milán és Marics Péter életük egyik legnagyobb buliját csapták egy éve a Nagyerdei Stadionban. Mint mondták, eszméletlen boldogok, hogy 22 ezer ember előtt léphettek fel, egy csodálatos stadionban, ahol ráadásul barátjuk, a DVSC csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs is játszani szokott.

Szeptember 18-án este Kelet-Európa legnagyobb tanévnyitó stadionshow-ján a színpadra szólítják majd a Halott Pénzt, a Király Tesókat, Manuelt, illetve az LGT Zenevonatot is. Sőt, most először külföldi sztárelőadó is érkezik, a német DJ és zenei producer, Topic is színesíti a show-t.