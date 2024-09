Idén Cannes-ban mindenkinek leesett az álla Demi Moore-nak A szer című filmben nyújtott merész alakításától. Ha valaki a saját szemével is meggyőződne arról, milyen bevállalós is a 61 éves színésznő, váltson jegyet október 10-től a hazai mozikban is látható filmre. Folytatva ezt a tendenciát, a velencei filmfesztivál is bővelkedik az ötödik x-en túl járó színésznők bátor és emlékezetes alakításaiban. Pablo Larraín Maria című filmje langyos fogadtatásban részesült ugyan, a szaksajtó a bemutató óta nem győzi dicsérni Angelina Jolie alakítását. Alfonso Cuarón minisorozatában, a Disclaimerben a kétszeres Oscar-díjas Cate Blanchett remekelt, különösen az utolsó két epizódban nyújtva megrendítő alakítást.

Antonio Banderas és Nicole Kidman a velencei filmfesztiválon

Forrás: AFP/Marco Bertorello

Nicole Kidman új filmjét is bemutatták a velencei filmfesztiválon

Az 81. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál eddigi legkomplexebb és messzemenően a legmerészebb alakítása minden kétséget kizárólag Nicole Kidmané a Babygirl főszerepében. Túlzónak tűnhet a részemről ez a kijelentés, hiszen még a fesztivál felénél sem tartunk, aki látta, miként mezteleníti le a testét és a lelkét az Oscar-díjas színésznő, Halina Reijn számos problémát és még több tabut feszegető alkotásában, annak garantáltan nem férhet kétsége hozzá. Hogy a film eljut-e majd vajon a hazai mozikba, egyelőre még bizonytalan, de a streaming szolgáltatókban még reménykedhetünk. Halina Reijn Babygirl című filmje egy a legmodernebb technikával fejlesztett robotokat gyártó nagyvállalat vezetőjéről, Romyról (Kidman) szól, aki látszólag rendezett családi élet él két lányával és férjével (Antonio Banderas). Romynak azonban sötét titkai és olyan vágyai vannak, melyeket még maga előtt is szégyell, mígnem egy nap nem találkozik egy fiatal gyakornokkal (Harris Dickinson), aki jó érzékkel tapint rá arra, hogy mire is vágyik a befolyásos cégvezetőasszony. Viszonyuk alaposan felkavarja Romy és családja életét, de kihat Romy sok nő számára inspiráló karrierjére is. Kidman egyszerre sebezhető és kikezdhetetlen, magabiztos és talajtvesztett a meztelenségben és merész szexjelenetekben bővelkedő alkotásban.