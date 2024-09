Szinte borítékolható volt, hogy Vincent Lindon alakítása is elnyeri a francia színésznő tetszését. A legjobb férfi alakítás díját Lindon kapta, aki ezúttal egy kétgyermekes egyedülálló apát alakít Delphine és Muriel Coulin Jouer avec le Feu című filmjében, amelyben karaktere nagyobbik fia egy szélsőjobboldali csoporthoz csatlakozik. Szintén nagy népszerűségnek örvendett a kritikusok körében Walter Salles I’m Still Here című valós személyeken és megtörtént eseményen alapuló filmje, mely a legjobb forgatókönyv díját kapta. A film forgatókönyve Murilo Hauser és Heitor Lorega munkája.

Az örmény származású Dea Kulumbegashvili különös formai megoldásokkal dolgozó alkotása, az April szintén kiemelkedő munkája volt az idei mezőnynek; olyan témákkal foglalkozik, mint az abortusz, a fogamzásgátlás és a szexuális felvilágosítás fontossága. Az April megérdemelten kapta meg a zsűri különdíját. A hagyományokhoz híven idén is átadták a Marcello Mastroianni után elnevezett, a legígéretesebb fiatal színésznek járó díjat, melyet idén Paul Kircher kapta a Leurs enfants après eux című, Ludovic és Zoran Boukherma rendezte filmben nyújtott alakításáért. A film számomra leginkább a kilencvenes évek ismert dallamait felsorakoztató soundtrackje miatt maradt emlékezetes.

Idén a fesztivál Orizzonti elnevezésű szekciójának magyar zsűritagja is volt a tavalyi szekciófődíjas Reisz Gábor személyében. Idén az Orizzonti fődíját egy román-szerb alkotás, a Bogdan Mureșanu rendezte Anul nou care n-a fost (The New Year That Never Came) kapta. A film az 1989 karácsonya előtti napok eseményeit dolgozza fel, megmutatva, hogy mi vezetett a forradalomhoz és a Ceauşescu-házaspár kivégzéséhez.

Váró Kata Anna

Velence, 2024. szeptember 8.