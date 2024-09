Vasárnap érkezett Debrecenbe Tim Robbins amerikai színész, hogy társulatával kétszer is előadja a Topsy Turvy, azaz Ramazuri című darabot a Csokonai Színházban. A remény rabjai sztárja a csapatával együtt a Nagytemplomba is felmászott hétfőn, a panorámajárdáról nyíló kilátás pedig rabul ejtette őket a templom Facebook-posztja szerint, amelyben egy fotó is látható a művészcsapatról.

Tim Robbins és társulata a Nagytemplomot is megnézte

Forrás: Facebook / Debreceni Református Nagytemplom